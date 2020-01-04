عبارات معادية للإسلام على جدار مسجد في التشيك

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت وكالة الأنباء التشيكية "تسي تي كا" ، اليوم السبت ،أن أشخاصا مجهولين قاموا بكتابة عبارات معادية للإسلام على جدار مسجد في مدينة برنو، الواقعة جنوب شرق البلاد.

وكتب أشخاص مجهولون عبارات مسيئة للإسلام على جدار مسجد في مدينة برنو، بمحافظة مورافيا ، جاء فيها "لا تنشروا الإسلام في جمهورية التشيك وإلا سنقتلكم ".

وأبرز المصدر، استنادا إلى الشرطة، أن هذه الأخيرة تحقق في الأمر منذ ظهر يوم أمس الجمعة، مشيرا الى أن "الأمن جمع معلومات قد تقودها إلى الجاني أو الجناة".

واعتبر المركز الإسلامي في جمهورية التشيك أن ما حصل في المسجد، وكتابة عبارات مسيئة للإسلام، "هو تهديد مباشر، ويجب أن يواجه بحزم على ضوء ما يواجه به في جميع أنحاء العالم".

وتعرض مسجد برنو ، الوحيد في المدينة ، لهجمات عديدة من مجهولين ،حيث تم في مرات سابقة تكسير نوافذه ووضع صور ونقوش مسيئة للإسلام على حائط المبنى.

و في عام 2016 وضعت حقيبة أمام باب المسجد احتوت على رأس خنزير، و في نفس العام تجمع نحو 100 من المعارضين للإسلام أمام المسجد؛ وقاموا بأعمال لا أخلاقية مسيئة للدين الإسلامي.

وبدأت الاحتجاجات ضد المسجد في برنو قبل بنائه، عام 1998، بعد أن اعترض بعض من سكان المدينة على إنشاء مئذنة كجزء من بناية المسجد، و بعد الاحتجاجات وبضغط من مسؤولين في البلدية تم التخلي عن المئذنة.