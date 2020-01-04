هجوم إرهابي يسلب حياة تلاميذ في بوركينافاسو

هسبريس - إفي

لقى 14 شخصا على الأقل، من بينهم تلاميذ حتفهم اليوم السبت بعدما مرت الحافلة التي كانوا يستقلونها فوق عبوة ناسفة شماليبوركينافاسو، في منطقة يقع فيها ضحايا للأعمال الإرهابية بشكل متكرر، وذلك حسبما أكدت لـ"إفي" مصادر من قوات الأمن المحلية.

ووقع الهجوم، الذي خلّف العديد من المصابين، على الطريق الذي يقع بين مدينتي تويني وتوجان بمنطقة بوكل دو موهون الحدودية مع مالي. ووفقا للمصادر فإن أغلبية الضحايا من طلاب المدارس ولكن لم يتم تحديد عددهم بعد.

جدير بالذكر أن منطقة الساحل الفقيرة في شمال بوركينافاسو، التي تشترك في الحدود مع مالي والنيج، تواجه موجة متزايدة من الهجمات الجهادية التي انتشرت أيضا في الآونة الأخيرة شرقا بالقرب من الحدود مع توجو وبنين.

ويعاني البلد الأفريقي هجمات جهادية متكررة، منذ أبريل 2015، مع تزايد العنف القادم من مالي المجاورة والمرتبط بجماعات مثل القاعدة وتنظيم "داعش" الإرهابي.