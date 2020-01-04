"حزب الله" يطلب الابتعاد عن قواعد أمريكا بالعراق

هسبريس ـ مُتابعة

قالت "قناة الميادين، التلفزيونية، اليوم السبت، إن كتائب "حزب الله" في العراق دعت قوات الأمن العراقية للابتعاد عن القواعد الأمريكية.

ونقلت الميادين عن الكتائب قولها: "على الأجهزة الأمنية الابتعاد عن القواعد الأمريكية، لمسافة لا تقل عن ألف متر، بدء من مساء غد الأحد"