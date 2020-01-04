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الرئيسية | خارج الحدود | "حزب الله" يطلب الابتعاد عن قواعد أمريكا بالعراق

"حزب الله" يطلب الابتعاد عن قواعد أمريكا بالعراق

"حزب الله" يطلب الابتعاد عن قواعد أمريكا بالعراق
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 04 يناير 2020 - 22:41

قالت "قناة الميادين، التلفزيونية، اليوم السبت، إن كتائب "حزب الله" في العراق دعت قوات الأمن العراقية للابتعاد عن القواعد الأمريكية.

ونقلت الميادين عن الكتائب قولها: "على الأجهزة الأمنية الابتعاد عن القواعد الأمريكية، لمسافة لا تقل عن ألف متر، بدء من مساء غد الأحد"

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - من المغرب السبت 04 يناير 2020 - 22:48
اللهم احفظ عبادك الأبرياء من شر خلقك
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46
2 - شفشاوني وجدي السبت 04 يناير 2020 - 22:48
يا لطيف الطف. ما أخشاه أن تغرق المنطقة في حرب ضروس يكون ضحيتها الأبرياء من المسلمين
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40
3 - badr hajiba السبت 04 يناير 2020 - 22:49
روبما يذل ذالك على قتيراب خوروج المهدي المنتضر
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-52
4 - abdou السبت 04 يناير 2020 - 22:52
تجار الأسلحة يزرعون بذور الخراب لتزدهر تجارتهم وكيانات المواجهات والحروب تبحث عن شرعيتها في هذا الخضم والشعوب المسالمة تدفع الفواتير لعقود . هذا هو العالم في زمننا.
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22
5 - ber nour paris السبت 04 يناير 2020 - 22:55
هل بدأت طبول الحرب انتقاما لي الجنرال سليماني العراق أصبحت أرض لي تصفيات الحسابات
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