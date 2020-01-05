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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل 28 من طلاب الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية

مقتل 28 من طلاب الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية

مقتل 28 من طلاب الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 05 يناير 2020 - 00:30

قتل 28 وأصيب العشرات من طلاب الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس في وقت متأخر السبت، جراء قصف جوي تعرضت له الكلية، وفقا لما أفاد به أمين الهاشمي، المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

وقال الهاشمي في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "28 قتيلا وعشرات من الجرحى من طلاب الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس سقطوا جراء قصف جوي تعرضت له الكلية".

وأضاف "الطلاب كانوا يقومون بعملية الجمع المسائي في الباحة الرئيسية للكلية، استعدادا للدخول إلى عنابرهم الخاصة، قبل تعرض الباحة إلى قصف جوي تسبب في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، توجيه نداء عاجل لسكان طرابلس بالتوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم، نظرا للإصابات الحرجة التي سجلت بين طلاب الكلية.

من جهتها، اتهمت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، القواتِ الموالية للمشير خليفة حفتر بالمسؤولية عن القصف الجوي.

وكتبت على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك "الطيران الداعم لمجرم الحرب حفتر قصف الكلية العسكرية وأوقع العشرات من القتلى والجرحى".

كما نشرت صورا تظهر عددا من المصابين والجثث العائدة لطلبة الكلية، وآثار دمار طالت الباحة الرئيسية للكلية حيث موقع القصف الجوي.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من جانب قوات حفتر.

وطالبت الأمم المتحدة في مناسبات عديدة بالامتناع عن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في طرابلس، مؤكدة أن هجمات من هذا النوع يمكن أن ترقى الى "جرائم الحرب".

وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل عندما شنت قوات حفتر الرجل القوي بشرق البلاد، هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

وتسببت المعارك بمقتل أكثر من الفي مقاتل ونحو ثلاثمائة مدني، فيما نزح 146 ألف شخص، بحسب غسان سلامة المبعوث الدولي إلى ليبيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عزالدين لعيون الأحد 05 يناير 2020 - 00:26
لا حولة ولا قوة الا بالله. الدول العربية أصبحت ساحت تتاحن واستعراض القوة من طرف أعداء الأمة.
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7
2 - محمد الزموري الأحد 05 يناير 2020 - 00:36
هذه هي حقيقة الثورات العربية المسماة بالربيع أي ربيع هذا أليس هذا هو حصاد الأرواح البريئة وعدم الاستقرار اللانهاية وهذا ما يجعلنا دائما نصف الماضي بالزمن الجميل ألم يكن المواطن الليبي في زمن اامرحوم القذافي يعيش على شاكلته ويسبح في النعم حتى أن اليد العاملة في هذا البلد من العرب آنذاك كانت تفوق بعض الدول الأوروبية وكما يقول المثل اللي مارضى بخبزة غايرضى بنصها.
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5
3 - مواطن غيور. القاتل و المقتول الأحد 05 يناير 2020 - 00:48
السلام عليكم.
اللهم إني أتبرأ من الدين يقتلون عبادك المستضعفين في كل مكان بدون دنب إلا أنهم عبادك.
اللهم إن الحرب في اليمن و سوريا و ليبيا و العراق، حيث القاتل و المقتول مسلمون، فاشهد أني أتبرء منها براءة الدئب من دم يوسف.
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3
4 - amin sidi الأحد 05 يناير 2020 - 00:52
سلام: كيگولو قطار اتحاد المغرب العرابي . راه هد القيطار مزال واقف داير الروطار .معندو لاروايض ولا سكة . هالاعصار جا من دوال اوخرى الى ليبيا وهي لبينة من اتحاد قطار المغرب العرابي .ضاع الحولم اوتبخر؟
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