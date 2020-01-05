24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:38
|16:14
|18:36
|19:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- يوسفية برشيد يعول على تألق اللاعب أشرف مرزاق
- الفنانة حياة الإدريسي تبعث الزمن الجميل ولا تمانع تجريب التمثيل
- فشل الثورات العربية
- "ديور المخازنية" .. حلم السكن يتحول إلى كابوس بالفقيه بنصالح
- موخاريق يُفاوض "لارام" والداخلية لطيّ أزمة مطار محمد الخامس
سابقة .. رجل يحرم زوجته وأولاده من الإرث بإبرام صدقات لشقيقه (5.00)
- سابقة .. رجل يحرم زوجته وأولاده من الإرث بإبرام صدقات لشقيقه - (100)
- شيعة مغاربة ينعون سليماني: ماتَ "رأس الرّمح" - (46)
- بادو: التاريخ يؤيّد "إيض إيناير".. والأمازيغية تحتاج إلى الإنصاف - (42)
- ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس .. انتصار نادي الرجاء في الجزائر - (40)
- التدخل العسكري لتركيا في الأرض الليبية .. مكاسب محفوفة بمخاطر - (33)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مقتل 28 من طلاب الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية
قتل 28 وأصيب العشرات من طلاب الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس في وقت متأخر السبت، جراء قصف جوي تعرضت له الكلية، وفقا لما أفاد به أمين الهاشمي، المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.
وقال الهاشمي في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "28 قتيلا وعشرات من الجرحى من طلاب الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس سقطوا جراء قصف جوي تعرضت له الكلية".
وأضاف "الطلاب كانوا يقومون بعملية الجمع المسائي في الباحة الرئيسية للكلية، استعدادا للدخول إلى عنابرهم الخاصة، قبل تعرض الباحة إلى قصف جوي تسبب في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا".
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، توجيه نداء عاجل لسكان طرابلس بالتوجه إلى المستشفيات للتبرع بالدم، نظرا للإصابات الحرجة التي سجلت بين طلاب الكلية.
من جهتها، اتهمت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، القواتِ الموالية للمشير خليفة حفتر بالمسؤولية عن القصف الجوي.
وكتبت على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك "الطيران الداعم لمجرم الحرب حفتر قصف الكلية العسكرية وأوقع العشرات من القتلى والجرحى".
كما نشرت صورا تظهر عددا من المصابين والجثث العائدة لطلبة الكلية، وآثار دمار طالت الباحة الرئيسية للكلية حيث موقع القصف الجوي.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من جانب قوات حفتر.
وطالبت الأمم المتحدة في مناسبات عديدة بالامتناع عن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في طرابلس، مؤكدة أن هجمات من هذا النوع يمكن أن ترقى الى "جرائم الحرب".
وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل عندما شنت قوات حفتر الرجل القوي بشرق البلاد، هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.
وتسببت المعارك بمقتل أكثر من الفي مقاتل ونحو ثلاثمائة مدني، فيما نزح 146 ألف شخص، بحسب غسان سلامة المبعوث الدولي إلى ليبيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
اللهم إني أتبرأ من الدين يقتلون عبادك المستضعفين في كل مكان بدون دنب إلا أنهم عبادك.
اللهم إن الحرب في اليمن و سوريا و ليبيا و العراق، حيث القاتل و المقتول مسلمون، فاشهد أني أتبرء منها براءة الدئب من دم يوسف.