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الرئيسية | خارج الحدود | "هجوم سيبراني خطير" يستهدف الخارجية النمساوية

"هجوم سيبراني خطير" يستهدف الخارجية النمساوية

"هجوم سيبراني خطير" يستهدف الخارجية النمساوية
هسبريس - إفي
الأحد 05 يناير 2020 - 23:35

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية أن أنظمة الكمبيوتر التابعة لها تعرضت "لهجوم سيبراني خطير"، ولا تستبعد أن تكون هناك دولة تقف وراء هذا الاعتداء.

وذكرت الوزارة في بيان أن "المشكلة رصدت بشكل سريع للغاية (ليلة السبت/الأحد)، وتم اتخاذ إجراءت مضادة على الفور"، حسبما نقلت وكالة الأنباء النمساوية.

وأشار البيان إلى أنه "نظرا إلى خطورة الهجوم وطبيعته، لا يستبعد أن تكون دولة تقف وراءه".

ووفقا للقواعد السارية، شكلت السلطات النمساوية "لجنة تنسيق" وتعمل جميع الهيئات الفيدرالية حاليا للكشف عن تفاصيل الاعتداء، وفقا للبيان.

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