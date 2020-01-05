وزير الخارجية البريطاني: سليماني مثّل تهديدا إقليميا

هسبريس ـ مُتابعة

صرح وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، بأن بلاده ستعمل مع شركائها من أجل خفض التصعيد بعد اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية لقاسم سليماني؛ قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني.

وقال راب، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إنه سيلتقي نظيره الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته لواشنطن بعد أيام.

وحول الاغتيال ذكر راب :"سليماني كان يمثل تهديدا إقليميا. ومن حق الولايات المتحدة ممارسة الدفاع عن النفس، ونحن نقدر الموقف الذي وجدت نفسها فيه، ولكننا نريد خفض التصعيد الآن".

وأضاف :"نحن بحاجة إلى تجنب الحرب وتحقيق الاستقرار. نحتاج إلى حماية مواطني المملكة المتحدة، وهذا هو السبب الذي جعلني أتصل برئيس الوزراء العراقي، وأعمل على التواصل مع شركاء آخرين منذ أمس الأول الجمعة".

وقال وزير خارجية بريطانيا :"اندلاع حرب في الشرق الأوسط لن يفيد أحدا. وحدها داعش والإرهابيون من سيستفيدون من ذلك".

ورأى دومينيك راب أن "الولايات المتحدة تحاول إرسال رسالة لإيران بأنه لا يمكنها المضي في سلوكها العدواني في المنطقة أو في قدراتها النووية".