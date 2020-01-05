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أزمة الحكومة الإسبانية .. سانشيز يفشل في البرلمان
الأحد 05 يناير 2020 - 13:11
لم يتمكن الزعيم الاشتراكي الإسباني بدرو سانشيز من الحصول على الأغلبية المطلقة في مجلس النواب لتنصيبه رئيسا للحكومة؛ في أول تصويت حول تنصيبه.
وحصل سانشيز على دعم 166 نائبا، مقابل معارضة 165 وامتناع 18 آخرين عن التصويت، بينما الأغلبية المطلقة محددة في "النصف +1"؛ أي 176 صوتا.