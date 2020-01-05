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كُتّاب وآراء
زلة لسان نتنياهو تؤكد امتلاك إسرائيل "قوة نووية"
تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن تحويل الكيان الصهيوني إلى قوة نووية، في زلة لسان على ما يبدو، خلال اجتماع للحكومة قبل أن يتدارك الخطأ بإيماءة خجولة وابتسامة تنم عن الحرج.
ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية، لكنها لم ترد قط بالنفي أو بالإيجاب على ما إذا كانت تمتلك أسلحة نووية، إذ أنها تتبع منذ عقود "سياسة تكتم" حول القضية.
ووقع نتنياهو في الخطأ خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة عندما كان يقرأ تصريحات، معدة سلفا بالعبرية، بخصوص صفقة مع اليونان وقبرص على إنشاء خط بحري لأنابيب للغاز.
وقال: "أهمية هذا المشروع هو أننا نحول إسرائيل إلى قوة نووية"، ثم تدارك الخطأ بسرعة مضيفا: "قوة في مجال الطاقة". وتوقف نتنياهو عن الحديث للحظة وابتسم؛ ثم واصل تصريحاته.
وسرعان ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخطأ الذي نادرا ما يصدر عن نتنياهو، أحد أكثر الساسة حنكة في تل أبيب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
بل مدروس لتخويف إيران
و ياااارب انصر المسلمين أينما كانوا على أعدائنا آمين
و انصر الفلسطينيين العزل آمين
نتانياهو مرر رسالة مشفرة الى من يهمهم الأمر