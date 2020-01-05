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الرئيسية | خارج الحدود | زلة لسان نتنياهو تؤكد امتلاك إسرائيل "قوة نووية"

زلة لسان نتنياهو تؤكد امتلاك إسرائيل "قوة نووية"

زلة لسان نتنياهو تؤكد امتلاك إسرائيل "قوة نووية"
هسبريس ـ رويترز
الأحد 05 يناير 2020 - 16:50

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن تحويل الكيان الصهيوني إلى قوة نووية، في زلة لسان على ما يبدو، خلال اجتماع للحكومة قبل أن يتدارك الخطأ بإيماءة خجولة وابتسامة تنم عن الحرج.

ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية، لكنها لم ترد قط بالنفي أو بالإيجاب على ما إذا كانت تمتلك أسلحة نووية، إذ أنها تتبع منذ عقود "سياسة تكتم" حول القضية.

ووقع نتنياهو في الخطأ خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة عندما كان يقرأ تصريحات، معدة سلفا بالعبرية، بخصوص صفقة مع اليونان وقبرص على إنشاء خط بحري لأنابيب للغاز.

وقال: "أهمية هذا المشروع هو أننا نحول إسرائيل إلى قوة نووية"، ثم تدارك الخطأ بسرعة مضيفا: "قوة في مجال الطاقة". وتوقف نتنياهو عن الحديث للحظة وابتسم؛ ثم واصل تصريحاته.

وسرعان ما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخطأ الذي نادرا ما يصدر عن نتنياهو، أحد أكثر الساسة حنكة في تل أبيب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - محمد الأحد 05 يناير 2020 - 17:17
ما دامت اسرائيل الحليف الأول لأمريكا، و المعروف للعالم أن الأسلحة المتطورة و الحديثة التي تمتلكها أمريكا تعطى لإسرائيل بالدرجة الأولى، فليس سرا انها تمتلك اسلحه نوويه.
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2 - بن عمر الأحد 05 يناير 2020 - 17:20
هاذه ليس زلة لسان بل إشارة مبيتة بطريقة توحي بالخطا .
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4
3 - الفاسي الكاعي الأحد 05 يناير 2020 - 17:29
هو لبس خطأ
بل مدروس لتخويف إيران
و ياااارب انصر المسلمين أينما كانوا على أعدائنا آمين
و انصر الفلسطينيين العزل آمين
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6
4 - فاتن الأحد 05 يناير 2020 - 17:29
خطا مقصود ليرعب الاعداء هؤلاء الغدارين لايعرفون زلة لسان
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4
5 - adama الأحد 05 يناير 2020 - 17:39
هي ليست زلة لسان! زلات اللسان هي التي يقومون بها وزراءنا و ماجاورهم....
نتانياهو مرر رسالة مشفرة الى من يهمهم الأمر
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2
6 - هم........هم الأحد 05 يناير 2020 - 17:45
أبدا أن تكون زلة لسان ، قأئد الصهاينة أقر أمرا علمت به كل الدول الغربية ، و في الوقت الذي لعبوا على وتر نووي العراق تضليلا و كذا نووي إيران تضخيما ، ها هو الوقت قد حان لإعلان الامر الواقع و ليذهب العالم للجحيم .....إسراىيل ببساطة لها أسلحة دمار شامل نووية و بيولوجية و ذرية .......فما أنتم فاعلون ؟
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