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كُتّاب وآراء
الرصاص ينهي حياة لص هاجم مسكن نانسي عجرم
قتل رجل ثلاثيني خلال محاولته سرقة فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، اليوم الأحد شمال بيروت، إثر تعرضه لإطلاق نار من جانب زوج المغنية الذي فوجئ بتسلل اللص، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأشارت الوكالة اللبنانية الرسمية إلى أن رجلا، سوري الجنسية من مواليد العام 1989، "دخل ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في 'نيو سهيلة كسروان' قصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم".
ولفتت المصدر الانتباه إلى أن "السارق أشهر مسدسه في وجه الهاشم، فحصل إطلاق نار بين الاثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور".
وأوضحت الوكالة أن عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية حضرت إلى المكان، حيث فتحت تحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.
وتصنف نانسي عجرم من أكثر الفنانات العربيات جماهيرية في العقدين الماضيين، وأعلاهن أجرا، وحلت في المرتبة الثانية على قائمة مجلة "فوربس" في نسختها العربية لأكثر المشاهير العرب تأثيرا سنة 2017.