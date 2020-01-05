العراق ينقل مقتل سليماني إلى منظمة الأمم المتحدة

هسبريس - رويترز

أرسلت وزارة الخارجية العراقية شكاية رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الضربات الجوية الأمريكية على أراض عراقية وقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني وعدد من العسكريين العراقيين.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الشكوى تتعلق بالهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى على الاراضي العراقية".

ووصف البيان نفسه، الصادر عن الحكومة في بغداد، الهجمات بأنها "انتهاك خطير للسيادة العراقية ومخالفة لشروط تواجد القوات الأمريكية في البلاد".