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كُتّاب وآراء
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العراق ينقل مقتل سليماني إلى منظمة الأمم المتحدة
الأحد 05 يناير 2020 - 21:39
أرسلت وزارة الخارجية العراقية شكاية رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الضربات الجوية الأمريكية على أراض عراقية وقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني وعدد من العسكريين العراقيين.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "الشكوى تتعلق بالهجمات والاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى على الاراضي العراقية".
ووصف البيان نفسه، الصادر عن الحكومة في بغداد، الهجمات بأنها "انتهاك خطير للسيادة العراقية ومخالفة لشروط تواجد القوات الأمريكية في البلاد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - citoyen الأحد 05 يناير 2020 - 21:56
منظمة الامم المتحدة هي الية تستخدمها الاءمبريالية لشرعنة تدخلاتها فيي الدول المستضعفة والعراق لا يعترف بها ترامب بانها دولة
2 - متسائل الأحد 05 يناير 2020 - 21:57
ربما ارسلت الحكومة العراقية شكوى للرئيس الامريكي لماذا لا تكن تصفية العراقيين السنيين بدلا من الشيعة
3 - اجديك الأحد 05 يناير 2020 - 22:01
سياسة وقرارات ترمب المتهورة والغير محسوبة ستدفع المنطقة والعالم الي مزيد من التوتر والي مزيد من العنف؛ فمند تقلده منصب كرييس لأمريكا وهو ياخد قرارات أظنها عشوائية وغير متزنة ليس فقط مع إيران ولكن مع جميع العالم بما فيها اروبا؛ اما كا قام به مؤخرا باغتيال رمز من رموز إيران فسيشعل المنطقة ويدخلها في نفق لا نعرف الي اين سينتهي؛ نتمني ان لا يحصل دلك ......
4 - mohammedelmerhrzoui الأحد 05 يناير 2020 - 22:05
نقل هذه الجريمة النكراء البشعة الى الامم المتحدة ليس كافيا ولن يجدي في شيء لانه اصلا قرارات الامم المتحدة متحكم فيها من طرف امريكا الدولة التي على اراضيها توجد الامم المتحدة... الحل يكمن في الرد بقوة وفي اسرع وقت حتى لاتذهب دماء المسلمين سدى...فكفانا رخصا في دمائنا وأعراضنا من قبل حيت اباحت امريكا دماء العراقيين بالملايين منذ 2003 وبطريقة غير مباشرة اباحت ومازالت دماء الفلسطينيين بدعمها للهمجية والوحشية الصهيونية
5 - عبدالله الأحد 05 يناير 2020 - 22:11
إن سألوك عن أحوال العرب فقل:ماتت العروبة مع موت صدام .
6 - rachida الأحد 05 يناير 2020 - 22:15
لا امم متحدة ولا مجلس امن سيطفئ هذه النار التي اشعلها ترامب وزبانيته الا برد المقاومة وطرد الامريكان من العراق ومنطقة الشرق الاوسط ..
7 - متابع الأحد 05 يناير 2020 - 22:19
على اساس ان للعراق سيادة و هو اصبح عبارة عن ولاية ايرانية
اذا كانت هناك سيادة فعلا للدولة العراقية ماذا يفعل قائد عسكري اجنبي مع قائد ملشيات مسلحة خارج سيطرة الحكومة يدخل و يخرج كيفما يشاء؟
ماذا تفعل كل القوات العسكرية الاجنبية فوق الاراضي العراقية؟
حين يتكلم شخص من لبنان و يهدد الدولة العراقية بانها اذا لم تقم بما يلزم بطرد القوات الامريكية من العراق لان قائدا عسكريا ايرانيا قتل على الاراضي العراقية فهنا الحديث عن الدولة و السيادة يجب ان يعاد فيه النظر .
و في الاخير اقول لكم انتم السبب الاول و الاخير لما يحصل لانكم و بكل بساطة بعتم وطنكم للجميع بثمن رخيص جدا
اذا كانت هناك سيادة فعلا للدولة العراقية ماذا يفعل قائد عسكري اجنبي مع قائد ملشيات مسلحة خارج سيطرة الحكومة يدخل و يخرج كيفما يشاء؟
ماذا تفعل كل القوات العسكرية الاجنبية فوق الاراضي العراقية؟
حين يتكلم شخص من لبنان و يهدد الدولة العراقية بانها اذا لم تقم بما يلزم بطرد القوات الامريكية من العراق لان قائدا عسكريا ايرانيا قتل على الاراضي العراقية فهنا الحديث عن الدولة و السيادة يجب ان يعاد فيه النظر .
و في الاخير اقول لكم انتم السبب الاول و الاخير لما يحصل لانكم و بكل بساطة بعتم وطنكم للجميع بثمن رخيص جدا
8 - ملال الأحد 05 يناير 2020 - 22:27
انتهاك خطير للسيادة العراقية..هدا ما جاء في البيان...
وهل هناك سيادة للبلد..مند الحرب الأمريكية اصبح العراق حلبة للتسابق على ثرواته..ومراقبة المنطقة من طرف الدول الاوربية وامريكا والصين وروسيا ووواضافة للخلافات الداخلية بين الشيعة والسنة والاكراد والعشاءر ....العراق اصبح مرتعا ومترعا...لكل الفصائل..
والرجوع به لما كان عليه اصعب على كل مسؤوليه .....ورغم دلك فلا مستحيل لان الشعوب لا تقهر والامل امل كل العرب ان يحفظ أمتنا من الكاءدين ومن النظام الجديد المتوحش
وهل هناك سيادة للبلد..مند الحرب الأمريكية اصبح العراق حلبة للتسابق على ثرواته..ومراقبة المنطقة من طرف الدول الاوربية وامريكا والصين وروسيا ووواضافة للخلافات الداخلية بين الشيعة والسنة والاكراد والعشاءر ....العراق اصبح مرتعا ومترعا...لكل الفصائل..
والرجوع به لما كان عليه اصعب على كل مسؤوليه .....ورغم دلك فلا مستحيل لان الشعوب لا تقهر والامل امل كل العرب ان يحفظ أمتنا من الكاءدين ومن النظام الجديد المتوحش
9 - عادل الأحد 05 يناير 2020 - 22:28
على العرب الإستمرار في النوم في العسل لأنه لم تعد لهم كلمة تذكر فقد تم تشتتهم وأصبحوا فريسة للذئاب المفترسة وأصبحت تنطبق عليهم قصة أكلت يوم أكل الثور الأبيض والكل ينتظر دوره
10 - DVA الأحد 05 يناير 2020 - 22:33
للأسف الإيرانيون ينأون ببلادهم من هذا الصراع ويستعملون العراق كساحة مستباحة لقضاء أغراضهم وتصفية حساباتهم والانتقام . وستتحول أرض العراق لساحة معركة شرسة بين ايىان وامريكا ل10 سنوات أخرى.
والشعب العراقي يظل هو الضحية . شيعة سذج أم سنة مدطهدرن في وطنهم الذي استولت عليه ايران بمليشياتها .
اليوم صوت البرلمان العراقي ذو الأغلبية الشيعية على قرار طرد القوات " الأجنبية " من العراق . لكن يظل السؤال هل يشمل القرار أيضا قوات الحشد الشعبي وفيلق القدس التابعرن لإيران ؟ أم انه حرام على أمريكا وحلال على ايران .
إما أن يخرجو جميعا . وإما أن يلتزم كل بحدوده .
والشعب العراقي يظل هو الضحية . شيعة سذج أم سنة مدطهدرن في وطنهم الذي استولت عليه ايران بمليشياتها .
اليوم صوت البرلمان العراقي ذو الأغلبية الشيعية على قرار طرد القوات " الأجنبية " من العراق . لكن يظل السؤال هل يشمل القرار أيضا قوات الحشد الشعبي وفيلق القدس التابعرن لإيران ؟ أم انه حرام على أمريكا وحلال على ايران .
إما أن يخرجو جميعا . وإما أن يلتزم كل بحدوده .
11 - Qarfaoui Genova الأحد 05 يناير 2020 - 22:34
رسالة العراق الى الامم المتحدة هي في حد ذاتها تناقض مع سياسة العراق نفسها . كيف تقم العراق بدعوى ضد الولايات المتحدة الامريكية و هي التي سمحت لها بالدخول و بناء قواعد عسكرية داخل العراق إذن فالمسؤولين العراقيين يتحملون كل المسؤولية على ما يجري فوق أراضيهم من قتل و إنتهاك لحقوق العراقيين و غيرهم .
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