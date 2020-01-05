24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3816:1418:3619:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. زلة لسان نتنياهو تؤكد امتلاك إسرائيل "قوة نووية" (5.00)

  2. المـــــواطنة... (5.00)

  3. عبارات معادية للإسلام على جدار مسجد في التشيك (5.00)

  4. آخر اللمسات قبل إطلاق ملعب "دونور" .. وداعا للتذاكر الورقية (3.00)

  5. "ماضوية البيجيدي" أمام "لجنة التنمية" تثير مخاوف "الصف الحداثي" (2.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | نصرالله : جنود أمريكا مستهدفون بعد قتل سليماني

نصرالله : جنود أمريكا مستهدفون بعد قتل سليماني

نصرالله : جنود أمريكا مستهدفون بعد قتل سليماني
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 05 يناير 2020 - 19:33

دعا حسن نصرالله، الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، إلى انهاء الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وقال إن الجنود الأمريكيين سوف يكونوا مستهدفين ردا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال نصر الله، اليوم الأحد في خطاب متلفز بمناسبة تأبين سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب هيئة الحشد الشعبي العراقي الذي قتل أيضا في الهجوم الامريكي، إن "العقوبة العادلة هي التالية: الوجود العسكري الأمريكي في منطقتنا ، والقواعد العسكرية الأمريكية، والسفن العسكرية وكل جندي أمريكي وضابط ."

وأضاف أنه "عندما يبدأ الأمريكيون العودة إلى وطنهم في توابيت،عندئذ سوف يفهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه فقد المنطقة"، وتابع أن حلفاء إيران بامكانهم الرد في أي مكان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.