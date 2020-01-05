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كُتّاب وآراء
نصرالله : جنود أمريكا مستهدفون بعد قتل سليماني
دعا حسن نصرالله، الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، إلى انهاء الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وقال إن الجنود الأمريكيين سوف يكونوا مستهدفين ردا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقال نصر الله، اليوم الأحد في خطاب متلفز بمناسبة تأبين سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب هيئة الحشد الشعبي العراقي الذي قتل أيضا في الهجوم الامريكي، إن "العقوبة العادلة هي التالية: الوجود العسكري الأمريكي في منطقتنا ، والقواعد العسكرية الأمريكية، والسفن العسكرية وكل جندي أمريكي وضابط ."
وأضاف أنه "عندما يبدأ الأمريكيون العودة إلى وطنهم في توابيت،عندئذ سوف يفهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه فقد المنطقة"، وتابع أن حلفاء إيران بامكانهم الرد في أي مكان.