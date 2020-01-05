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كُتّاب وآراء
إطلاق النار على رجل أشهر سكيناً وكبّر في فرنسا
أصيب رجل برصاص الشرطة، اليوم الأحد، بعدما أشهر سكيناً في أحد شوارع مدينة ميتز شمال شرق فرنسا، هاتفا "الله أكبر"، وفق ما أكدت مصادر متطابقة.
وأكد مصدر في الشرطة أن الرجل "أصيب بجروح، لكن حالته ليست حرجة"، مضيفاً أن عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى المكان كانوا "تحت التهديد"، واضطروا إلى استخدام السلاح من أجل تحييد الرجل، ما أدى إلى إصابته في ساقيه.
وقال المدعي العام، كيريستيان ميكوري، إن الرجل من مواليد عام 1989 و"معروف بتطرفه واضطراب شخصيته"، وأضاف أنه هتف "الله أكبر" في وجه عناصر الشرطة الذين كانوا يعتقلونه، مشيراً إلى أن النيابة العامة في ميتز "تواصلت مع النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس لتقييم القضية"، مبرزا أن الرجل "وضع رهن الحبس الاحتياطي في مستشفى".
ولم يصب أي شخص آخر في الحادثة. وفتح تحقيق في "محاولة قتل عاملين في مجال إنفاذ القانون"، وفق المدعي العام.
ويأتي ذلك بعد هجوم بسكين، الجمعة، في منطقة باريسية، نفذه شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، اعتنق الإسلام ويعاني اضطرابات نفسية، قتل فيه رجلاً وأصاب امرأتين وكان يكبر عند مهاجمته المارة، قبل أن تقتله الشرطة.
وتتولى النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب التحقيق في الواقعة.