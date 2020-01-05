أردوغان يعلن تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا

هسبريس - رويترز

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس برئاسة فائز السراج.

وقال أردوغان في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية إن تركيا ترسل أيضا كبار قادة الجيش.