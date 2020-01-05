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كُتّاب وآراء
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أردوغان يعلن تحرك وحدات الجيش التركي إلى ليبيا
الأحد 05 يناير 2020 - 20:24
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس برئاسة فائز السراج.
وقال أردوغان في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية إن تركيا ترسل أيضا كبار قادة الجيش.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
2 - مكناس الأحد 05 يناير 2020 - 20:31
١٠٠٪ غايكون شحن قادة الجيش بكلمات عن تاريخ اجدادهم العثمانيين لتحفيزهم
3 - mohammedelmerhraoui الأحد 05 يناير 2020 - 20:34
يا لضعف وهوان وذل هذه الامة تتكالب عليها الامم من كل حدب وصوب تنهش فيها الامم من كل جهة...وتتحد كل الامم على سفك دمائها..في العراق وغزة والضفة وسوريا ولبنان واليمن والصومال واليوم هاهي ليبيا تحت غطرسة واعتداء العتمانيين الجدد
4 - عصام الأحد 05 يناير 2020 - 20:39
ماذا يريد أردوغان في ليبيا ؟؟ تركيا في آسيا ماذا تريد في إفريقيا ؟؟؟
تعليق غير لائق
-11
5 - اوس المانيا الأحد 05 يناير 2020 - 20:40
ايام قليلة سيكون الجيش التركي في ليبيا الان ستبدأ الحرب الفعلية في الوطن العربي
6 - ملاحظ فقط الأحد 05 يناير 2020 - 20:42
بنصر إن شاء الله حتى يعم السلام فالوطن العربي والإسلامي. وإزالة كل طاغوت أراد الحكم بالقوة على العزل والمظلمين
7 - محمد علوي - مغربي بفرنسا الأحد 05 يناير 2020 - 20:43
الحكومة التركية تبحث عن سوق لسلعها في افريقيا، كما تفعل فرنسا و الولايات المتحدة و الصين.. إفريقيا سوق واعدة، ديموغرافيًا نشيطة و مستقبل الاعمال مضمون. حسنا فعل محمد السادس في توجهه للقارة، لكن لسوء الحظ الريع و الإقطاع و سوء التدبير و طبيعة الشعب الإتكالية و الانتهازية و الفكر البدوي المحافظ و الاقصائي للمرأة و للطاقات (خريج مدرسة أريد لها أن تفشل) لا ينتج رجال و نساء أعمال و مناخ ابتكار.
8 - اومحند الحسين مع بلادي الأحد 05 يناير 2020 - 20:56
كيف لاردوغان أن يدعم السراج وحكومته.....وبرلمان الوفاق يدرس محاكمة السراج وكل من وقع مع تركيا رسم الحدود البحرية والبرية و طلب الدعم العسكري والسلاح؟
ملف ليبيا أكبر من تركيا والسراج وحتى حفتر بل وحتى إيطاليا وفرنسا.....فمن بيده ملف خلاص ليبيا ؟
ملف ليبيا أكبر من تركيا والسراج وحتى حفتر بل وحتى إيطاليا وفرنسا.....فمن بيده ملف خلاص ليبيا ؟
9 - SLIM الأحد 05 يناير 2020 - 20:57
اردوغان صديق الشعب السوري سلح ودمر سوريا
وباعهم في الاخير للروس من اجل اقتناء س400
اليوم نفس الشيئ سيبيع الاوهام للاخوان ليبيا.
وباعهم في الاخير للروس من اجل اقتناء س400
اليوم نفس الشيئ سيبيع الاوهام للاخوان ليبيا.
10 - منطلق الأحد 05 يناير 2020 - 20:58
و كان قضاو الغرض في الصخيرات آكلين شاربين من غير تدخل أي جهة و مشاو اليد في اليد يصلحو بلادهوم و كان ما جا لا أردوغان و لا حفتر ينوضو الشياط في البلاد... شي ناس غادي يجبدو القذافي.. القذافي كان بإمكانه خلق أحزاب و جامعات من أعلى مستوى و دستور يحترم الجميع..و رجع غي رئيس فخري و كان دابا ليبيا تكون قوية لا يقدر الشر دخولها.. لكن الغطرسة و العظمة لا تترك للشعوب مخرجا..
11 - Me who believe on me الأحد 05 يناير 2020 - 20:59
Egyptian who bring Turkish to Lybia
when people from Lybia gather in Morocco and create a temporary government, Egyptian did not accept and create chaos in Lybia
when people from Lybia gather in Morocco and create a temporary government, Egyptian did not accept and create chaos in Lybia
12 - الحرب العالمية الثالثة الأحد 05 يناير 2020 - 21:00
الحرب العالمية الثالثة بدأت. استيقظ يا غافل
13 - MOHA الأحد 05 يناير 2020 - 21:00
لو كان هناك اتحاد مغاربي لما تجرات تركيا للتدخل في ليبيا
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