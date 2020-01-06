تعديل الدستور وقانون الانتخابات ينتظر الجزائر

هسبريس - د.ب.أ

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن بناء الجمهورية الجديدة يستلزم "إعادة النظر في منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور".

واعتبر تبون، خلال ترؤسه، الأحد، اجتماع مجلس الوزراء، تعديل الدستور حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى ضرورة تعديل بعض النصوص القانونية الهامة مثل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.

كما شدد على أهمية تهيئة "الحياة السياسية عبر تكريس الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الرداءة في التسيير"، لافتا الانتباه إلى أن الجمهورية الجديدة "يتعين أن ترتكز على قيام دولة القانون التي تضمن استقلالية القضاء وترقية الديمقراطية التشاركية الحقة التي تمنح فرص الرقي الاجتماعي والسياسي للجميع".

كما طالب الرئيس تبون المسؤولين بـ"التحلي بالسلوك المثالي المطلوب وبالإيمان الراسخ بواجب الحفاظ على المال العام ومكافحة السلوكات البيروقراطية واحترام التزامات الدولة".

وأشار إلى أن الأمر "يتعلق في نهاية المطاف بمباشرة إجراء تقويم الوضع العام للبلاد، من خلال استعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطنين بها".