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أنشطة الشركات بمنطقة اليورو تقترب من الركود

أنشطة الشركات بمنطقة اليورو تقترب من الركود
هسبريس - رويترز
الاثنين 06 يناير 2020 - 12:40

أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن أنشطة الشركات في منطقة اليورو ظلت قريبة من حالة الركود في نهاية العام الماضي، في حين عوض تحسن أنشطة الخدمات جزئيا التراجع المستمر للصناعات التحويلية.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر "آي.اتش.اس ماركت" لمديري المشتريات، والذي يعد مؤشرا جيدا لسلامة الاقتصاد، إلى 50.9 في دجنبر من 50.6 في نونبر .

تجاوز ذلك تقديرات مبدئية لعدم حدوث تغير عن الشهر السابق لكنه يظل قريبا من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وتعافى مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ليسجل 52.8 من 51.9 في نونبر ومرتفعا أيضا عن القراءة الأولية البالغة 52.4، لكن مؤشر مديري مشتريات المصانع، الذي صدر الأسبوع الماضي، أشار إلى انكماش للشهر الحادي عشر على التوالي في دجنبر.

ومع تحسن قطاع الخدمات سجلت الشركات أعلى مستوى للتفاؤل حيال العام المقبل منذ ماي. وقفز المؤشر المجمع لتقديرات الوضع في المستقبل إلى 58.4 من 57.9.

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