24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3816:1518:3719:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تتوّج أفضل رياضيي سنة 2019 (5.00)

  2. وزير الثقافة يتفقد الحالة الصحية للفنان الخلفي (5.00)

  3. أنشطة الشركات بمنطقة اليورو تقترب من الركود (5.00)

  4. ملف "مون بيبي" .. القضاء يزيد كفالة دنيا باطما ويسحب جواز سفرها (5.00)

  5. ارتفاع الأسعار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | افتتاح عيادة للعلاج بالماريخوانا الطبية في تايلاند

افتتاح عيادة للعلاج بالماريخوانا الطبية في تايلاند

افتتاح عيادة للعلاج بالماريخوانا الطبية في تايلاند
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 06 يناير 2020 - 16:33

افتتحت وزارة الصحة العامة في تايلاند عيادة للعلاج بالماريخوانا الطبية في مقرها الرئيسي، بالعاصمة بانكوك، حيث تسعى لتوسيع العلاج بالأعشاب.

وقال وزير الصحة العامة أنوتين تشارنفيراكول، اليوم الاثنين، إن العيادة سوف تزود المرضى بالأدوية التي تعتمد على القنب، والتي يمكن استخدامها لعلاج حالات مثل الصداع النصفي والأرق، وآلام العضلات والمفاصل والتنميل وفقدان الشهية.

وأفاد أنوتين بأن تايلاند لديها بالفعل 25 عيادة أخرى و86 مستشفى تتوفر بها الأدوية التي تعتمد على القنب، مضيفا أن المستشفيات طلبت إتاحة الأدوية التي تعتمد على القنب في كل مقاطعة خلال العام الحالي.

ووافق البرلمان التايلاندي على قانون يسمح باستخدام الماريخوانا الطبية في دجنبر 2018 . ويراجع البرلمان حاليا تعديلا يسعى إلى تقنين زراعة ما يصل إلى ستة نبتات من الماريجوانا لكل أسرة.

ويمكن للمرضى الراغبين في تلقي العلاج من العيادة التي تم افتتاحها حديثا، والتي ستعمل يوميا، التسجيل من خلال تطبيق على الهاتف المحمول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.