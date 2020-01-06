24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3816:1518:3719:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تتوّج أفضل رياضيي سنة 2019 (5.00)

  2. وزير الثقافة يتفقد الحالة الصحية للفنان الخلفي (5.00)

  3. أنشطة الشركات بمنطقة اليورو تقترب من الركود (5.00)

  4. ملف "مون بيبي" .. القضاء يزيد كفالة دنيا باطما ويسحب جواز سفرها (5.00)

  5. ارتفاع الأسعار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تتوجس من مواجهة جديدة ضد "حزب الله"

إسرائيل تتوجس من مواجهة جديدة ضد "حزب الله"

إسرائيل تتوجس من مواجهة جديدة ضد "حزب الله"
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 06 يناير 2020 - 17:52

رأى معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن خطر اندلاع معركة مع حزب الله في لبنان قد ازداد في أعقاب تصفية قاسم سليماني، مما يستلزم قيام إسرائيل بالاستعداد للعديد من السيناريوهات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن المعهد أن "تصفية قائد فيلق القدس الإيراني قد يؤدي إلى تغيير استراتيجي في المنطقة يكون من السابق لأوانه تقييم انعكاساته، إلا أنه يستلزم أن تستعد إسرائيل للسيناريوهات كافة ابتداء من تصعيد محدود وانتهاء بصراع واسع النطاق بين إيران والولايات المتحدة".

ولم يستبعد المعهد أن تُرجئ إيران ردها إلى مرحلة لاحقة، تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها قد خفضوا مستوى التأهب فيها.

أما بالنسبة لقطاع غزة، فجاء في التقرير أن خطر الانجرار إلى معركة عسكرية لا يزال قائما .

وقد قدم رئيس المعهد، الميجور جنرال الاحتياط عاموس يادلين، التقرير إلى الرئيس العبري رؤوفين ريفلين

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.