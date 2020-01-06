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كُتّاب وآراء
إسرائيل تتوجس من مواجهة جديدة ضد "حزب الله"
رأى معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن خطر اندلاع معركة مع حزب الله في لبنان قد ازداد في أعقاب تصفية قاسم سليماني، مما يستلزم قيام إسرائيل بالاستعداد للعديد من السيناريوهات.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن المعهد أن "تصفية قائد فيلق القدس الإيراني قد يؤدي إلى تغيير استراتيجي في المنطقة يكون من السابق لأوانه تقييم انعكاساته، إلا أنه يستلزم أن تستعد إسرائيل للسيناريوهات كافة ابتداء من تصعيد محدود وانتهاء بصراع واسع النطاق بين إيران والولايات المتحدة".
ولم يستبعد المعهد أن تُرجئ إيران ردها إلى مرحلة لاحقة، تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها قد خفضوا مستوى التأهب فيها.
أما بالنسبة لقطاع غزة، فجاء في التقرير أن خطر الانجرار إلى معركة عسكرية لا يزال قائما .
وقد قدم رئيس المعهد، الميجور جنرال الاحتياط عاموس يادلين، التقرير إلى الرئيس العبري رؤوفين ريفلين