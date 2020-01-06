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كُتّاب وآراء
دولة الإمارات تعلن تغير نظام التأشيرات السياحية
أعلنت الإمارات تغيير نظام تأشيرات السياحة في الدولة لتكون مدة التأشيرة خمسة أعوام.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن مجلس الوزراء المنعقد اليوم اعتمد تغيير نظام التأشيرات السياحية.
وأضاف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترأست الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد. اعتمدنا تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام لكافة الجنسيات".
وأوضح محمد بن راشد أن الإمارات تستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنوياً، موردا أن "هدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية".