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غوتيريش يحذر من تصاعد التوتر بالشرق الأوسط

غوتيريش يحذر من تصاعد التوتر بالشرق الأوسط
هسبريس - رويترز
الاثنين 06 يناير 2020 - 19:32

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين من أن "التوتر الجيوسياسي عند أعلى مستوى له هذا القرن" .

ودعا الزعماء إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واستئناف الحوار.

وقال غوتيريش للصحفيين دون ذكر أي دولة باسمها "مرجل التوتر هذا يدفع دولا أكثر فأكثر إلى اتخاذ قرارات غير متوقعة لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها وتنطوي على خطر شديد بإساءة الحسابات".

وجاء تحذيره بعد أن قتلت الولايات المتحدة قاسم سليماني، أبرز قائد عسكري إيراني، يوم الجمعة، مما عمق من أزمة أبرزت مخاوف من تفجر الوضع في الشرق الأوسط.

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