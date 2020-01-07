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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل 4 في هجوم لحركة الشباب الصومالية بكينيا

مقتل 4 في هجوم لحركة الشباب الصومالية بكينيا

مقتل 4 في هجوم لحركة الشباب الصومالية بكينيا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 13:45

قالت الشرطة الكينية، في تقرير داخلي، إن أربعة مدنيين قتلوا في‭ ‬ تبادل لإطلاق النار، اليوم الثلاثاء، بين الشرطة ومتشددين من حركة الشباب الصومالية استهدفوا برجا للاتصالات.

وأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية المزيد من القوات إلى كينيا لتعزيز الأمن؛ بعدما قتلت حركة الشباب ثلاثة أمريكيين في هجوم على "كامب سيمبا"، في "ماندا باي"، يوم الأحد الماضي.

وذكرت الشرطة أن عددا غير محدد من المتشددين أطلقوا النار على برج تابع لشركة "سفاريكوم" الكينية للاتصالات، مضيفة أنهم أطلقوا النار على أفراد الشرطة الذين يحرسون البرج.

وقال تقرير الشرطة: "نجح الأفراد الذين يحرسون البرج والقاعدة، ومعهم القوات الخاصة، في صد المسلحين المهاجمين".

وقع الهجوم في منطقة جاريسا المجاورة للصومال، وقالت الشرطة إن المسلحين حطموا البوابة المؤدية للمنطقة التي تضم البرج، لكن لم يتسببوا في أي أضرار لشبكة الاتصالات.

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