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الرئيسية | خارج الحدود | التدافع خلال جنازة سليماني يقتل العشرات في إيران

التدافع خلال جنازة سليماني يقتل العشرات في إيران

التدافع خلال جنازة سليماني يقتل العشرات في إيران
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 11:40

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا، وأصيب العشرات، في مدينة كرمان نتيجة تدافع خلال جنازة الجنرال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" بـ"الحرس الثوري" الإيراني، الذي قتل في غارة نفذتها طائرة أمريكية دون طيار بالقرب من مطار بغداد الدولي، الجمعة الماضية.

ووصل جثمان سليماني اليوم إلى مسقط رأسه، ليدفن هناك، حيث شاركت حشود غفيرة في تشييعه بصورة غير منظمة، مما أدى إلى وقوع حادث تدافع وسقوط ضحايا ما بين قتلى وجرحى.

وكان سليماني بمثابة الرجل الثاني في إيران، وتمتع بنفوذ كبير في عدد من دول المنطقة، خاصة العراق، نتيجة شبكة الجماعات المسلحة التي كونها في أنحاء المنطقة.

وأثار مقتل سليماني تهديدات إيرانية جديدة للمصالح الأمريكية، إلى جانب تهديدات من ميليشيات تابعة لطهران بتنفيذ هجمات في المنطقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الوجدي الثلاثاء 07 يناير 2020 - 12:04
يفعل الجاهل بنفسه مالا يفعل العدّو به . شعب يتدافع يعني شعب فاقد للآداب والحضارة ، نحن لسنا أحسن منهم لأن عشرة أشخاص يخلقون الفوضى عند الصعود إلى الطّوبيس .
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2 - مواطنة من سوس الثلاثاء 07 يناير 2020 - 12:11
هذا هو الجنون بعينيه موت العشرات من اجل موت شخص الموت علينا حق ومن مات الله يرحمه او ارواحهم غالية وارواح ابناء العموم رخيصة
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