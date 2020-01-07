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كُتّاب وآراء
التدافع خلال جنازة سليماني يقتل العشرات في إيران
ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 35 شخصا قتلوا، وأصيب العشرات، في مدينة كرمان نتيجة تدافع خلال جنازة الجنرال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" بـ"الحرس الثوري" الإيراني، الذي قتل في غارة نفذتها طائرة أمريكية دون طيار بالقرب من مطار بغداد الدولي، الجمعة الماضية.
ووصل جثمان سليماني اليوم إلى مسقط رأسه، ليدفن هناك، حيث شاركت حشود غفيرة في تشييعه بصورة غير منظمة، مما أدى إلى وقوع حادث تدافع وسقوط ضحايا ما بين قتلى وجرحى.
وكان سليماني بمثابة الرجل الثاني في إيران، وتمتع بنفوذ كبير في عدد من دول المنطقة، خاصة العراق، نتيجة شبكة الجماعات المسلحة التي كونها في أنحاء المنطقة.
وأثار مقتل سليماني تهديدات إيرانية جديدة للمصالح الأمريكية، إلى جانب تهديدات من ميليشيات تابعة لطهران بتنفيذ هجمات في المنطقة.