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الرئيسية | خارج الحدود | عائدات الصيد تفقد 68 مليون دولار بموريتانيا

عائدات الصيد تفقد 68 مليون دولار بموريتانيا

عائدات الصيد تفقد 68 مليون دولار بموريتانيا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 20:38

سجلت عائدات موريتانيا من صادرات منتوجات الصيد البحري انخفاضا ب68 مليون دولار خلال العام 2019، بالمقارنة مع العام السابق، بحسب ما أفادت به الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك.

وأوضحت معطيات للشركة أن إجمالي صادرات المنتوجات السمكية بلغ ما يزيد قليلا عن 248 ألف طن في العام 2019، بإيرادات بلغت قيمتها 638 مليون دولار أمريكي، مقابل 287 ألف طن في العام 2018 وعائدات وصلت إلى 706 ملايين دولار.

ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني، تصدر موريتانيا المنتوجات السمكية بشكل أساسي إلى أوروبا وخاصة إسبانيا، وروسيا، بالإضافة إلى بلدان أخرى مثل كوت ديفوار واليابان.

ويوفر قطاع الصيد البحري بموريتانيا، التي تعد سواحلها من بين الأغنى في العالم بالأسماك، 40 ألف منصب شغل مباشر، ويساهم بنسبة 14.6 في المائة في موارد الميزانية، وب40 في المائة من مداخيل العملة الصعبة.

جدير بالذكر أن موريتانيا كانت قد شرعت، مؤخرا، في تنفيذ استراتيجية جديدة للصيد البحري، تنص، بالخصوص، على تفريغ الكميات المصطادة في الموانئ الموريتانية قبل تصديرها، وفرض حصة من العاملين الموريتانيين على متن البواخر، واحتكار الصيادين التقليديين الموريتانيين لصيد الأخطبوط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي من فلادلفيا الثلاثاء 07 يناير 2020 - 21:01
يجب على المغرب أن يتعلم من خبرة موريتانيا في التسيير البحري
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