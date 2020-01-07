تحطم مقاتلة عسكرية يصرع طيارَين في باكستان

هسبريس - رويترز

قال متحدث باسم القوات الجوية الباكستانية إن طائرة حربية تحطمت قرب قاعدة جوية، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل طيارين اثنين.

وأضاف المتحدث أن الطائرة من طراز "إف.تي-7"، وقد تحطمت أثناء مهمة تدريب قرب منطقة ميانوالي، بينما تحركت لجنة تحقيق للوقوف على أسباب ما وقع.