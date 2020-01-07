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الرئيسية | خارج الحدود | بوتين يلتقي "الأسد" في مقر قيادة القوات الروسية

بوتين يلتقي "الأسد" في مقر قيادة القوات الروسية

بوتين يلتقي "الأسد" في مقر قيادة القوات الروسية
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 07 يناير 2020 - 17:39

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء بزيارة مفاجئة إلى دمشق، والتقى مع الرئيس السوري بشار الأسد في مقر قيادة القوات المسلحة الروسية في سورية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحفيين: "من المطار توجه فلاديمير بوتين إلى مقر قيادة القوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف: "وفي المقر التقى بوتين مع الرئيس السوري، بشار الأسد، واستمع رئيسا الدولتين إلى التقارير العسكرية حول الوضع في مناطق مختلفة من البلاد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - roka الثلاثاء 07 يناير 2020 - 17:58
الذل في اسمى صوره ، رئيس الدولة يذهب ليقابل الروسي في قاعدته ، هزولت
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3
2 - الكعكة السورية الثلاثاء 07 يناير 2020 - 18:04
سوريا محتلة من روسيا بالااساس و امريكا و قوات سوريا الديمقراطية و إيران تركيه و إسرائيل .. عن أى سياده نتحدث هنا ثم هل قيام رئيس دولة أولي بزيارة رئيس دولة ثانية فى قاعدة عسكرية تخص الدولة الاولي ألا يعتبر إنتقاص من سيادة الدولة الاولى ؟!
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3 - ملوك الثلاثاء 07 يناير 2020 - 18:22
‏إيه يا ليام؛
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل الرئيس السوري بشار الاسد في مقر القوات الروسية بدمشق بدل ان يستقبل بشار الرئيس الروسي في القصر الجمهوري...

يا للذل ويا للمهانة .
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