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الرئيسية | خارج الحدود | حناجر طلاب جزائريين تصدح بشعارات ضد الرئيس "غير الشرعي"

حناجر طلاب جزائريين تصدح بشعارات ضد الرئيس "غير الشرعي"

حناجر طلاب جزائريين تصدح بشعارات ضد الرئيس "غير الشرعي"
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 08 يناير 2020 - 00:00

تظاهر نحو ألف طالب، الثلاثاء، في الجزائر العاصمة، للأسبوع السادس والأربعين على التوالي، ضد السلطة، رافضين الحكومة الجديدة التي شكلها الرئيس عبد المجيد تبون، معتبرين أن الانتخابات التي فاز فيها "غير شرعية".

وتظاهر الطلاب في شوارع وسط العاصمة برفقة مواطنين عاديين وأساتذة بدون تسجيل حوادث رغم انتشار أمني كثيف، حتى لو تم تخفيفه مقارنة بالأسابيع السابقة، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.

وردّد المتظاهرون شعارات ضد تبون الذي انتخب في 12 ديسمبر خلال اقتراع قاطعه الحراك الذي بدأ في فبراير. وهتفوا: "الرئيس غير شرعي، مسيرتنا مستمرة".

ورفض الطلاب كذلك الحكومة الجديدة التي أعلن تشكيلها في 2 يناير، مطالبين بـ "فترة انتقالية" من أجل تفكيك "النظام" الحاكم في الجزائر منذ استقلالها العام 1962.

كما رفعوا لافتات كُتب عليها "عدد الوزراء: ألمانيا 15، فرنسا 18، الصين 26، الجزائر 39"، في إشارة إلى العدد الكبير لأعضاء الحكومة الجديدة مقارنة بعدد السكان.

وقال صالح بادي (22 عاماً)، طالب ماستر في القانون في الجزائر العاصمة: "لقد عهدوا بالوزارات إلى المسؤولين الذين عملوا في عهد بوتفليقة. هذا استفزاز حقيقي".

وأكثر من ثلث (11) من أصل 28 وزيرا تم تعيينهم الأسبوع الماضي كانوا بالفعل في الحكومة المنتهية ولايتها أو تحت رئاسة عبد العزيز بوتفليقة التي استمرت 20 عامًا، قبل أن يستقيل في 2 أبريل تحت ضغط الحراك.

وقال وليد (21 عاما)، طالب في كلية الحقوق في العاصمة: "سنواصل النزول إلى الشارع لأن المطالب الرئيسية للحراك، بما في ذلك تغيير النظام، ما زالت تنتظر التحقق".

وكما في كل يومي ثلاثاء وجمعة، أطلق المتظاهرون أيضًا شعار "دولة مدنية وغير عسكرية" ضد القيادة العسكرية المتحكمة في السلطة أحيانا وراء الستار وأحيانا اخرى في شكل معلن منذ استقلال البلاد.

كما شهدت مدن قسنطينة (شمال شرق) وتيزي وزو وبجاية، في منطقة القبائل، تظاهرات مماثلة للطلاب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Ayoub الأربعاء 08 يناير 2020 - 00:07
L'ennemi numéro un du peuple Algérien frère depuis 1962 est: son propre régime, et ça tout le monde le sait
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2 - Agourram الأربعاء 08 يناير 2020 - 00:22
كل الانضمه العربيه الحاليه غير شرعيه باستثناء الشقيقه تونس.
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3 - موحى العظيم الأربعاء 08 يناير 2020 - 00:22
العالم كله يعرف الحقيقة ... الطلبة هم اصحاب اليقين . الجزاءر يحكمها رءيسا غير شرعي . ولدي ملاحظة واحدة تجاه الشعب الجزاءري الشقيق لماذا هذا الصمت المرعب تجاه البوليساريو التي تنهك علانية الخزينة العامة لدولة الجزاءر ؟؟؟ اطال الله في عمر السعيداني الذي فجرها في وجه الساسة المنافقين والعسكر
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4 - مواطن مغربي الأربعاء 08 يناير 2020 - 00:25
هؤلاء الذين لا زالوا يتطاهرون قد يكونوا من العناصر التي قال عنها القايد صالح تحركهم أيادي خارجية خفية. و بعد أن اعتبر الرئيس ان طرابلس خط أحمر فهم يريدون إلهاء النظام الجزائري بهذه المظاهرات المدفوعة الثمن لابعاده عن الملف الليبي
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2
5 - جزائري فقط الأربعاء 08 يناير 2020 - 00:34
اذا كانت القاعدة تقول ان الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه فان هؤلاء لا يقاس بهم ولا عليهم مقارنة بأغلبية الشعب الذي اختار يوم 12/12/2019 رئيسه بشفافية وديمقراطية والذي توحد مع جيشه في القضاء على الفساد والمفسدين ولا أظن أيضا أن الشعب الذي خرج في جنازة المرحوم القايد صالح لتشييعه الى مثواه الأخير يقارن بهؤلاء المجموعة البائسة التي تعد على رؤوس الأصابع وأغلبيتهم مغرر بهم وحتى الاطراف التي تحركهم معروفة وهم أحرار في الخروج والتظاهر ليل نهار ولا أحد يعترض طريقهم أما القضية فقد حسمت وسينتهي بهم الأمر الى التلاشي عاجلا أم آجلا لأن الشعب الواعي فوت عليهم فرصة تخريب الوطن
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6 - مول الفول الأربعاء 08 يناير 2020 - 00:36
لا مطالب لا حلول لا حوار لا تاطير مجرد عادة اصبح يسمي التحراك عندنا فقط فالجزاءر طلبة يتجاوز سنهم الخمسون الحراك او التحراك اصبح قبايلي لان قبايل فقدو نفوذهم ومصالحهم هل تعلم ان معضم رؤوس العصابة قبايل هل تعلم ان تيزي وزو وبجاية لا توجد فيها ازمة سكن وبطالة هل تعلم ان اواءل في شهادات الباكالوريا قبايل لانهم يكتبون لهم الاجابة فالصبورة ويضخمون لهم التنقيط للاتحاق بالمعاهد الحساسة والبتالي المناصب الحساسة هل تعلم ان الشركات الكبري تحت سيطرتهم سونطراك كوسيدار سنلغغاز خطوط الجوية سفارات قنصليات هل تعلم انه تم ابادة فقط العرب ابان تسعينات لان مهندسي العشرية السوداء قبايل توفيق تواتي جبار مهنا وغيرهم
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7 - Reduane taboukh الأربعاء 08 يناير 2020 - 00:39
رفعوا لافتات كُتب عليها "عدد الوزراء: ألمانيا 15، فرنسا 18، الصين 26، الجزائر 39"، في إشارة إلى العدد الكبير لأعضاء الحكومة الجديدة مقارنة بعدد السكان.
السويدية 17
المغرب 50
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