24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:16
|18:39
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بنحليب يتراجع عن الرحيل ويمدد عقده مع الرجاء
- مؤتمر تطوير المدارس
- جطو ينوّه من داخل البرلمان بعمل وتواصل "أونسا"
- رصيف الصحافة: حكومة العثماني تجامل "لوبي" شركات المحروقات
- مؤتمر عالمي بمراكش يناقش سبل تطوير المدارس
- بوريطة: المغرب يرفض التدخل الأجنبي العسكري والسياسي في ليبيا - (75)
- زيادة الطلب يرفع استهلاك المغاربة للمشروبات الكحولية المستوردة - (52)
- بوكوس: الأمازيغية ملف سياسي .. و"إيركام" يراهن على تدخل الملك - (46)
- إسقاط بوعياش صفة السياسة عن معتقلي الريف يثير امتعاض حقوقيين - (41)
- الملك يترأس جلسة عمل لتزويد المناطق المتضررة بالماء الشروب - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مصرع 170 شخصا في تحطم طائرة ركاب قرب مطار الخميني بطهران
ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن طائرة أوكرانية على متنها ما لا يقل عن 170 شخصا تحطمت، اليوم الأربعاء، بسبب مشاكل فنية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.
وأفاد رضا جعفر زادة، وهو متحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، للتلفزيون الحكومي بإن السلطات أرسلت فرق الإنقاذ إلى منطقة قريبة من المطار حيث تحطمت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737" وتابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية.
من جهته قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) إنه "حتماً هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون في عداد ركاب" الرحلة "بي إس-752" التي كانت متّجهة من طهران إلى كييف وعلى متنها 170 شخصاً بين ركاب وأفراد طاقم.
بدوره أعلن التلفزيون الإيراني، مقتل كل من كانوا على متن طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت في إيران.
وقال بير حسين كوليفاند رئيس أجهزة الطوارئ الإيرانية للتلفزيون "الحريق شديد لدرجة أنه لا يمكننا القيام بأي إنقاذ... هناك 22 سيارة إسعاف وأربع حافلات إسعاف وطائرة هليكوبتر في المكان".
وذكرت شركة "بوينغ" أنها على دراية بالتقارير الإعلامية التي تفيد بتحطم طائرة في إيران وأنها تجمع المزيد من المعلومات.