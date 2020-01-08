مصرع 170 شخصا في تحطم طائرة ركاب قرب مطار الخميني بطهران

هسبريس - رويترز

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن طائرة أوكرانية على متنها ما لا يقل عن 170 شخصا تحطمت، اليوم الأربعاء، بسبب مشاكل فنية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران.

وأفاد رضا جعفر زادة، وهو متحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، للتلفزيون الحكومي بإن السلطات أرسلت فرق الإنقاذ إلى منطقة قريبة من المطار حيث تحطمت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737" وتابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية.

من جهته قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) إنه "حتماً هناك استحالة بأن يكون هناك ناجون في عداد ركاب" الرحلة "بي إس-752" التي كانت متّجهة من طهران إلى كييف وعلى متنها 170 شخصاً بين ركاب وأفراد طاقم.

بدوره أعلن التلفزيون الإيراني، مقتل كل من كانوا على متن طائرة الركاب الأوكرانية التي تحطمت في إيران.

وقال بير حسين كوليفاند رئيس أجهزة الطوارئ الإيرانية للتلفزيون "الحريق شديد لدرجة أنه لا يمكننا القيام بأي إنقاذ... هناك 22 سيارة إسعاف وأربع حافلات إسعاف وطائرة هليكوبتر في المكان".

وذكرت شركة "بوينغ" أنها على دراية بالتقارير الإعلامية التي تفيد بتحطم طائرة في إيران وأنها تجمع المزيد من المعلومات.