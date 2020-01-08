24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
08/01/2020
الأيام القادمة
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:16
|18:39
|19:58
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
- عبد الصمد بندحو .. خبير مكناسي يطور سيارات ذاتية القيادة بألمانيا
- نواب يرفضون مناقشة تقرير في غياب بوريطة
- بنحليب يتراجع عن الرحيل ويمدد عقده مع الرجاء
- مؤتمر تطوير المدارس
- جطو ينوّه من داخل البرلمان بعمل وتواصل "أونسا"
صواريخ إيران تستهدف الجيش الأمريكي بالعراق ردا على مقتل سليماني (5.00)
جمعيات تحوّل التعليم الأولي إلى وسيلة اغتناء على حساب المربيات (5.00)
أبناك تلزم زبائن بتبادل المُعطيات مع السلطات الإدارية والقضائية (5.00)
- بوريطة: المغرب يرفض التدخل الأجنبي العسكري والسياسي في ليبيا - (77)
- صواريخ إيران تستهدف الجيش الأمريكي بالعراق ردا على مقتل سليماني - (74)
- المالكي: معاش البرلمانيين ليس ريعاً .. وحان وقت ردع المتغيبين - (61)
- وفد هولندي يدخل بيت الزفزافي وينشد إطلاق سراح معتقلي الريف - (54)
- جواز السفر المغربي يسمح بولوج 63 دولة دون الحصول على "فيزا" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
واشنطن تطلب من موظفيها الحيطة والحذر في الأردن
الأربعاء 08 يناير 2020 - 13:32
طالبت السفارة الأمريكية في الأردن، اليوم الأربعاء، الموظفين بتوخي الحذر وتجنب التحركات غير الضرورية.
وقالت السفارة في رسالة للمعنيين:" وقعت هجمات صاروخية على منشآت أمريكية في العراق، وما زال التوتر مرتفعا في المنطقة".
وأضافت :"تنصح السفارة الموظفين الحكوميين الأمريكيين بتجنب التحركات غير الضرورية خارج منازلهم اليوم، كما تنصحهم بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس".
كما طالبت واشنطن المشتغلين في مصالحها الأردنية بالحذر ومراجعة النصائح الأمنية بصورة متكررة.