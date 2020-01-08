واشنطن تطلب من موظفيها الحيطة والحذر في الأردن

هسبريس ـ مُتابعة

طالبت السفارة الأمريكية في الأردن، اليوم الأربعاء، الموظفين بتوخي الحذر وتجنب التحركات غير الضرورية.

وقالت السفارة في رسالة للمعنيين:" وقعت هجمات صاروخية على منشآت أمريكية في العراق، وما زال التوتر مرتفعا في المنطقة".

وأضافت :"تنصح السفارة الموظفين الحكوميين الأمريكيين بتجنب التحركات غير الضرورية خارج منازلهم اليوم، كما تنصحهم بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس".

كما طالبت واشنطن المشتغلين في مصالحها الأردنية بالحذر ومراجعة النصائح الأمنية بصورة متكررة.