24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:16
|18:39
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عبد الصمد بندحو .. خبير مكناسي يطور سيارات ذاتية القيادة بألمانيا
- نواب يرفضون مناقشة تقرير في غياب بوريطة
- بنحليب يتراجع عن الرحيل ويمدد عقده مع الرجاء
- مؤتمر تطوير المدارس
- جطو ينوّه من داخل البرلمان بعمل وتواصل "أونسا"
صواريخ إيران تستهدف الجيش الأمريكي بالعراق ردا على مقتل سليماني (5.00)
جمعيات تحوّل التعليم الأولي إلى وسيلة اغتناء على حساب المربيات (5.00)
أبناك تلزم زبائن بتبادل المُعطيات مع السلطات الإدارية والقضائية (5.00)
- بوريطة: المغرب يرفض التدخل الأجنبي العسكري والسياسي في ليبيا - (77)
- صواريخ إيران تستهدف الجيش الأمريكي بالعراق ردا على مقتل سليماني - (70)
- المالكي: معاش البرلمانيين ليس ريعاً .. وحان وقت ردع المتغيبين - (51)
- الملك يترأس جلسة عمل لتزويد المناطق المتضررة بالماء الشروب - (48)
- وفد هولندي يدخل بيت الزفزافي وينشد إطلاق سراح معتقلي الريف - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مسؤول إيراني: الرد على مقتل قاسم سليماني انتهى
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، انتهاء رد طهران على اغتيال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري".
وقال ظريف، في تصريحات للصحفيين عقب استهداف الحرس الثوري الإيراني قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية اليوم الأربعاء، إن "رد طهران على اغتيال الجنرال سليماني انتهى".
كما أضاف المسؤول الحكومي الإيراني نفسه: "قصفنا القاعدة التي انطلقت منها الطائرة التي استهدفت قاسم سليماني".
وكان ظريف أكد، في تغريدة سابقة على "تويتر"، أن "إيران اتخذت وخلصت إلى إجراءات متناسبة في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من قاعدة استهداف ميثاق الأمم المتحدة التي بدأ منها الهجوم المسلح الجبان ضد مواطنينا وكبار المسؤولين".
وقال وزير الخارجية من طهران: "نحن لا نسعى للتصعيد أو الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أي عدوان".
وفي وقت سيابق من اليوم الأربعاء، أعلن الأمن العراقي سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية، وأن بعض الصواريخ أصابت قاعدة عين الأسد الجوية حيث تتمركز قوات أميركية غربي البلاد، فيما تتصاعد التوترات مع إعلان إيران استهداف مواقع عسكرية أميركية.
وكانت طهران تعهدت باستهداف المواقع العسكرية الأميركية بالمنطقة عقب اغتيال القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية ببغداد.
وفور الهجوم الإيراني على القاعدتين الأمريكيتين، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أحيط علما بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.