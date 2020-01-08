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الرئيسية | خارج الحدود | مسؤول إيراني: الرد على مقتل قاسم سليماني انتهى

مسؤول إيراني: الرد على مقتل قاسم سليماني انتهى

مسؤول إيراني: الرد على مقتل قاسم سليماني انتهى
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 08 يناير 2020 - 12:30

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، انتهاء رد طهران على اغتيال قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" في "الحرس الثوري".

وقال ظريف، في تصريحات للصحفيين عقب استهداف الحرس الثوري الإيراني قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية اليوم الأربعاء، إن "رد طهران على اغتيال الجنرال سليماني انتهى".

كما أضاف المسؤول الحكومي الإيراني نفسه: "قصفنا القاعدة التي انطلقت منها الطائرة التي استهدفت قاسم سليماني".

وكان ظريف أكد، في تغريدة سابقة على "تويتر"، أن "إيران اتخذت وخلصت إلى إجراءات متناسبة في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من قاعدة استهداف ميثاق الأمم المتحدة التي بدأ منها الهجوم المسلح الجبان ضد مواطنينا وكبار المسؤولين".

وقال وزير الخارجية من طهران: "نحن لا نسعى للتصعيد أو الحرب، لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أي عدوان".

وفي وقت سيابق من اليوم الأربعاء، أعلن الأمن العراقي سقوط 22 صاروخا داخل أراضي البلاد دون خسائر ضمن صفوف القوات العراقية، وأن بعض الصواريخ أصابت قاعدة عين الأسد الجوية حيث تتمركز قوات أميركية غربي البلاد، فيما تتصاعد التوترات مع إعلان إيران استهداف مواقع عسكرية أميركية.

وكانت طهران تعهدت باستهداف المواقع العسكرية الأميركية بالمنطقة عقب اغتيال القائد السابق بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة أميركية ببغداد.

وفور الهجوم الإيراني على القاعدتين الأمريكيتين، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أحيط علما بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.

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