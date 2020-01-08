ملك إسبانيا يمازح رئيس الحكومة بعد أداء اليمين

هسبريس - إفي

مازح ملك إسبانيا فيليبي السادس رئيس الحكومة المركزية بمدريد، بدرو سانشيز، بعد انتهاء مراسيم أدائه اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، قائلا: "لقد كان الأمر سريعا وبسيطا وغير مؤلم .. الألم يأتي لاحقا".

واستقبل سانشيز كلمات الملك الإسباني بابتسامة عريضة، وقال مجيبا على المزحة: "لقد تسببنا لكم في الكثير من الإزعاج".

وبمجرد أن انتهى سانشيز من القسَم، في قصر "ثارثويلا" الملكي بالعاصمة، توجه إليه الملك فيليبي السادس لتهنئته، وفي هذه الأثناء قال رئيس الحكومة: "من ثمانية أشهر إلى عشر ثوان".

ووصلت هذه الكلمات، التي أشار بها سانشيز إلى قصر المدة التي انتهى خلالها من آداء اليمين مقابل ثمانية أشهر مرت منذ انتهاء الانتخابات العامة في 28 أبريل الماضي، إلى أسماع الصحفيين الذين يغطون الموعد.