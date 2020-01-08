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الرئيسية | خارج الحدود | طهران أخبرت بغداد بقصف جيش أمريكا في العراق

طهران أخبرت بغداد بقصف جيش أمريكا في العراق

طهران أخبرت بغداد بقصف جيش أمريكا في العراق
هسبريس - رويترز
الأربعاء 08 يناير 2020 - 15:40

قال متحدث باسم رئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، في بيان، إنه تلقى رسالة شفوية من إيران، بعد منتصف ليلة الأربعاء، تقول إن "الرد على قتل قاسم سليماني سيبدأ بعد قليل".

وأطلقت القوات الإيرانية صواريخ على قاعدتين عسكريتين تضمان قوات أمريكية في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية.

وقال المتحدث: "تلقينا رسالة شفوية رسمية من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران بأن الرد على اغتيال الشهيد قاسم سليماني قد بدأ أو سيبدأ بعد قليل".

وأضاف المتحدث أن طهران أبلغت عبد المهدي بأن "الضربة ستقتصر على أماكن تواجد الجيش الأمريكي في العراق، دون أن تحدد مواقعها".

وذكر المتحدث أن رئيس الوزراء تلقى اتصالا من الولايات المتحدة وقت سقوط الصواريخ على الجناح الأمريكي من قاعدة "عين الأسد" الجوية في الأنبار وقاعدة "الحرير" في أربيل.

المسؤول نفسه شدد على أنه لا توجد أنباء عن أية خسائر بشرية بين أفراد الجيش العراقي أو التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

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