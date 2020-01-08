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كُتّاب وآراء
رئيس الجزائر يكلف لجنة بمقترحات تعديل الدستور
صدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، قرارا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات مراجعة الدستور وتعديله؛ وذلك تماشيا والوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية: " يعد تعديل الدستور حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة؛ من أجل تحقيق مطالب شعبنا التي تعبر عنها الحركة الشعبية".
ويعتزم تبون "القيام بإصلاح معمق للدستور, كما تعهد به، بغرض تسهيل بروز أنماط حوكمة جديدة وإقامة ركائز الجزائر الجديدة"، وفق المصدر نفسه.
وتقترح هذه اللجنة، حسب البيان، " أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية".
وأفادت الرئاسة بأن لجنة الخبراء هذه سيرأسها المختص في القانون أحمد لعرابة "الذي يتمتع بمؤهلات في القانون، معترف بها وطنيا ودوليا، وستتشكل من كفاءات جامعية وطنية مشهود لها بذلك".
وستتولى اللجنة "تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها. إضافة إلى إضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة".