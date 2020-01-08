تونس تضبط أسلحة تركية مهربة من التراب الليبي

هسبريس - د.ب.أ

أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاربعاء ،بضبط أسلحة أثناء تهريبها من ليبيا إلى جنوب البلاد.

وأوضح المتحدث خالد الحيوني أن الأسلحة المهربة تشمل 35 بندقية توصف ببنادق اقتحام، وهي من صنع تركي، وقد جرى ضبطها في سيارة نقل بمنطقة بني خداش التابعة لولاية مدنين القريبة من الحدود الليبية.

وتابع المتحدث: "بحسب الأبحاث الأولية فإن الأسلحة جرى تهريبها من ليبيا، وكان يتم التخطيط لنقلها الى منطقة فريانة، التابعة لولاية القصرين غرب تونس".

وأوقفت قوات الأمن خمسة أشخاص مرتبطين بعملية التهريب، ولا تزال الأبحاث مستمرة بحسب المتحدث نفسه.