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الرئيسية | خارج الحدود | تونس تضبط أسلحة تركية مهربة من التراب الليبي

تونس تضبط أسلحة تركية مهربة من التراب الليبي

تونس تضبط أسلحة تركية مهربة من التراب الليبي
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:30

أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاربعاء ،بضبط أسلحة أثناء تهريبها من ليبيا إلى جنوب البلاد.

وأوضح المتحدث خالد الحيوني أن الأسلحة المهربة تشمل 35 بندقية توصف ببنادق اقتحام، وهي من صنع تركي، وقد جرى ضبطها في سيارة نقل بمنطقة بني خداش التابعة لولاية مدنين القريبة من الحدود الليبية.

وتابع المتحدث: "بحسب الأبحاث الأولية فإن الأسلحة جرى تهريبها من ليبيا، وكان يتم التخطيط لنقلها الى منطقة فريانة، التابعة لولاية القصرين غرب تونس".

وأوقفت قوات الأمن خمسة أشخاص مرتبطين بعملية التهريب، ولا تزال الأبحاث مستمرة بحسب المتحدث نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اردوغان عميل الصهاينة الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:45
تركيا تريد الانتقام من تونس بعد رفضها المشروع التركي.
سبب الخراب في الدول العربية بدون منازع تركيا و تمويل قطري و ذالك لخدمة الاجندة الاسرائلية .
تركيا تريد نشر الفوضى في المغرب العربي .
هذا هو اردوغان ايها الاخوان المفلسين ، هذا هو خلفتكم يريد تخريب تونس بعد ان تراجع حزب النهضة .
ماذا يقولون عبيد اردوغان اكيد سيجدون تبريرات لهذا الموقف .
بدات اوراق نجس تتساقط هل شاهدتم تصريحاته اليوم بعد لقاء بوتين اين وعيده و صراخه و ان يرسل جيشه الى ليبيا .
مشكلتنا العرب دمرتا اوطاننا بسبب جهلنا و انصات الى قنوات مثل الجزيرة
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2 - الوجدي الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:55
ولماذا لم تحجز أسلحة فرنسية أو روسية أو أمريكية أو السلاح الإيطالي. ووووووووو.فزعاعة جديدة لإبعاد تركيا. وتزكية الاحتلال الغربي
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