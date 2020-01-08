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كُتّاب وآراء
غصن: الهروب من اليابان "أصعب قرار في حياتي"
ذكر الرئيس السابق لشركة السيارات اليابانية "نيسان موتور" كارلوس غصن، أن الاتهامات ضده "لا أساس لها"، ودافع عن هروبه من اليابان.
وقال أمام مؤتمر صحفي في بيروت: "الاتهامات ضدي لا أساس لها"، وأضاف أن قراره الفرار من اليابان "كان أصعب قرار" في حياته.
وتابع: "لم يكن أمامي أي خيار آخر سوى حماية نفسي"؛ ممتنعا عن الكشف عن تفاصيل بشأن هروبه المذهل من اليابان إلى لبنان.
يذكر أن السلطات اليابانية كانت قد أوقفت رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن في نونبر 2018، ووجهت إليه تهما بمخالفة قانون التجارة المالي الياباني، وأفرجت عنه بكفالة دون أن يسمح له بمغادرة اليابان.
وغصن هو رجل أعمال من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيتين البرازيلية والفرنسية، وكان قد دخل الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية في نهاية دجنبر الماضي، فارا من القضاء الياباني.