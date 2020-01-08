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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب: لم يصب أي أمريكي جراء الصواريخ الإيرانية

ترامب: لم يصب أي أمريكي جراء الصواريخ الإيرانية

ترامب: لم يصب أي أمريكي جراء الصواريخ الإيرانية
هسبريس - متابعة
الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:40

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه لم يصب أي أمريكيين جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية في العراق، وأن طهران تراجعت فيما يبدو.

وقال ترامب في البيان "لم يصب أمريكيون في هجوم الليلة الماضية الذي شنه النظام الإيراني.. قواتنا الأمريكية العظيمة مستعدة لأي شيء .. إيران تراجعت فيما يبدو".

وقال ترامب إن سليماني يداه ملطختان بالدماء، وأنه تم التخلص من أكبر إرهابي في العالم بقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيراني.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تسمح بامتلاك إيران للسلاح النووي، وأنه على الدول الحليفة لأمريكا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا) بأن تتخلى أيضا عن الاتفاق النووي مع إيران من أجل عالم أكثر أمنا.

وأوضح أن إيران قامت باختطاف والهجوم على السفن في الخليج، ورفعت شعار "الموت لأمريكا"، معلنا أنه سيتم فرض عقوبات إضافية فورية على إيران.

وأشار ترامب إلى أن بلاده لا تحتاج إلى نفط وغاز الشرق الأوسط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - كريم الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:47
شحال هد مسرحية سخيفة وتوحد متيقها
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20
2 - زكرياء المغربي الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:48
إيران تؤكد مقتل 80جندي أمريكي خلال الهجوم على قاعدة عين الأسد وأربيل فبمن نثيق ؟ إيران أمريكا
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7
3 - brahim الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:48
إنها مسرحية. لا شيء من غير ذالك شكراً هسبريس
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17
4 - الوجدي الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:51
هاته الصواريخ...................تسمى بالدرجة المغربية النفحات........ صواريخ تقليدية من الخردة السوفياتية ليس لها توجيه دقيق وليست مباغثة .عندما تطلق من إيران سيهرب الأمريكان إلى الملاجئ. منها من سينفجر في السماء ومنها من سيسقط في الخلاء.
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5
5 - rbati الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:52
انا من ديما عزيز عليا ترامب. احسن سياسي و بزنز مان.
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-21
6 - hamidou الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:53
نعم الرجال. ينفد بما يسرح به. ها هي الضربة لاصحاب الصفرين فوق الراس لا نريد بترولكم. اي لا يهمه الخليج ولا مصالح هناك. اي ممكن ان تكون حرب ويحرق الكل. بدون مراعات. اكيد ايران تراجعت. خير دليل تصريح وزير خارجيتهم.
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13
7 - رشيد الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:55
مسرحية مكشوفة إذ كيف لإثنى عشر صاروخا يسقط على قاعدة عسكرية مليئة بالعتاد والجنود ولا إصابات . والحقيقة هي ان طهران أخطرت واشنطن بموعد الضربة لإخلاء جنودها وأخذ الإحتياطات اللازمة وبذلك تكون إيران قد أوفت بعهدها دون أن تغضب ولي أمرها أمريكا.
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6
8 - القاسمي الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:56
المهم الرد وقع وايران تعمدةعلى ان لا تؤذي احد لاقاعد امريكيا ولا جندي امريكي .ولكن اصابة الاراضي العربية هدا مافعلته ايران.
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4
9 - mido الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:56
لا يمكن أن تدمر أمريكا إيران فهي كنزها الإستراتيجي في إضعاف المسلمين السنة، كل ما تريده هو تطويعها.
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3
10 - ولد عين الشق.. الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:56
فقهاء إيران للأسف تعودوا على الكذب والخطابات العنثرية والحروب الشفوية،، منذ أن وصلوا للحكم في إيران وهم يسمعوننا أسطوانتهم المشروخة ( سندمر إسرائيل.. سنمحيهم من الوجود) ...؟!
نسمع أقوالهم لكن لانرى أفعالهم على أرض الواقع..
دعاية قتل 80 جندي أمريكي من طرف أبواق إيران مجرد بروباغندا موجهه للداخل الايراني... وهده الحقيقة أعتقد لا تخفى على معظم القراء؟
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1
11 - bakilly الأربعاء 08 يناير 2020 - 18:57
هو الخطاب غير واضح في المجمل خطاب انتخابي ووراء هدا الخطاب اشياء غير مفهومة يتكلم عن القاعدة وعلى النفط ووراء جنرالات الجيش الامريكي ويقول في خطابه ان هناك اضرار بسيطة ولكن الامور ربما اكتر مما يقوله الرئيس لان متل الجيش الامريكي لايسمح لهده الصوايخ الوصول الى القاعدة الامريكية لان هناك منظومة الدفاع الجوي الامريكية حتى تكون الامور متكاملة
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3
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