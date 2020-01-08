ترامب: لم يصب أي أمريكي جراء الصواريخ الإيرانية

هسبريس - متابعة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه لم يصب أي أمريكيين جراء الضربات الصاروخية الإيرانية على القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أمريكية في العراق، وأن طهران تراجعت فيما يبدو.

وقال ترامب في البيان "لم يصب أمريكيون في هجوم الليلة الماضية الذي شنه النظام الإيراني.. قواتنا الأمريكية العظيمة مستعدة لأي شيء .. إيران تراجعت فيما يبدو".

وقال ترامب إن سليماني يداه ملطختان بالدماء، وأنه تم التخلص من أكبر إرهابي في العالم بقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيراني.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تسمح بامتلاك إيران للسلاح النووي، وأنه على الدول الحليفة لأمريكا (المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا) بأن تتخلى أيضا عن الاتفاق النووي مع إيران من أجل عالم أكثر أمنا.

وأوضح أن إيران قامت باختطاف والهجوم على السفن في الخليج، ورفعت شعار "الموت لأمريكا"، معلنا أنه سيتم فرض عقوبات إضافية فورية على إيران.

وأشار ترامب إلى أن بلاده لا تحتاج إلى نفط وغاز الشرق الأوسط.