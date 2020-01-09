العائلة الملكية مستاءة من الأمير هاري في بريطانيا

هسبريس ـ مُتابعة

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن العائلة الملكية، وعلى رأسها الملكة إليزابيث الثانية، مستاءة بعدما أعلن الأمير هاري وقرينته الأمريكية ميجان التنحي عن أدوارهما الملكية.

وذكر مراسل العائلة المالكة في "بي بي سي" أن قصر بكنجهام تفاج" بالبيان الذي أصدره دوق ودوقة ساسكس، أمس الأربعاء، وأعلنا من خلاله تنحيهما عن أدوارهما الملكية.

وكان القصر الملكي قد أكد، عقب هذا البيان، أنه "على الرغم من بدء المباحثات حول مستقبل الأمير هاري وزوجته، فإن تلك المباحثات في مرحلة مبكرة".

وذكر البيان: "نتفهم رغبتهما في اتخاذ مسار مختلف، ولكنها أمور معقدة سيتطلب حلها وقتا".

وكان الأمير هاري وزوجته الممثلة الأمريكية السابقة قد قالا في بيانهما، الذي نشراه عبر تطبيق إنستغرام"، إنه بعد أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، اختارا أن يجريا تحولا هذا العام، والبدء في تشكيل دور جديد داخل هذه المؤسسة.

وأضافا: "نعتزم التراجع كعضوين بارزين في العائلة المالكة، والعمل لنصبح مستقلين ماديا، مع الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لصاحبة الجلالة الملكة".

وكشف الأمير هاري، السادس في ترتيب الخلافة على العرش البريطاني، وزوجته أنهما سيعيشان بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية.

وأشارا في البيان إلى أنهما فكرا في تدشين "كيان خيري جديد"، سيتم الإعلان عن تفاصيله في المستقبل.

وجاء الإعلان عن ذلك بعد رحلة الزوجين إلى كندا، التي عاشت فيها ميجان سبعة أعوام أثناء تصوير مسلسل "Suits"، والتي اختاراها لقضاء عطلة مدتها شهرين قررا خلالها الابتعاد عن الارتباطات الرسمية.

ويأتي هذا القرار بعد تعرض الزوجين لضعوط في الفترة الماضية بسبب التركيز الإعلامي على أنشطتهما.

يذكر أنه منذ زواج الأمير هاري وميجان ماركل في ماي 2018 انتشرت تقارير خول خلافتهما مع الأمير ويليام الشقيق الأكبر لهاري والثاني في ترتيب الخلافة على العرش وزوجته كيت ميدلتون.

كما كانت الملكة إليزابيث الثانية قد اثارت الجدل بعدما ظهرت في رسالة أعياد الميلاد التقليدية وبجوارها صور لأفراد اسرتها باستثناء الأمير هاري وميجان وابنهما.