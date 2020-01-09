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القضاء اللبناني يبدأ في التحقيق مع كارلوس غصن

القضاء اللبناني يبدأ في التحقيق مع كارلوس غصن
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 09 يناير 2020 - 14:50

بدأ في لبنان التحقيق مع الرئيس السابق لشركة السيارات اليابانية "نيسان موتور" كارلوس غصن، اليوم الخميس، بناء على طلب ياباني باعتقاله والتطبيع الاقتصادي مع إسرائيل.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية أن غصن مثل أمام مدير المباحث المركزية الجنائية، العميد موريس أبو زيدان، في قصر العدل في بيروت بإشراف النيابة العامة التمييزية.

وحسب الوكالة فإن غصن يخضه للتحقيق أمام القضاء اللبناني على خلفية ملفين؛ أولهما مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول، والتي وصلت لبنان منذ ثلاثة أيام وفيها اتهامات بحق غصن حول التهرب الضريبي وقضايا فساد.

وأشارت الوكالة إلى أن الملف الثاني يأتي على خلفية الإخطار الذي تقدم به محامون بجرم التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، لافتة إلى أن النائب العام التمييزي اللبناني، القاضي غسان عويدات، سيستمع إلى غصن لاحقا حول الإخطار المقدم ضده بشأن دخوله الدولة العبرية.

يذكر أن السلطات اليابانية كانت قد أوقفت رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن، في نونبر 2018، ووجهت إليه تهم بمخالفة لقانون التجارة المالي الياباني، وأفرج عنه بكفالة في الربيع الماضي دون أن يسمح له بمغادرة اليابان.

وغصن هو رجل أعمال من أصول لبنانية، ويحمل الجنسيتين البرازيلية والفرنسية، وكان قد دخل الأراضي اللبنانية بطريقة شرعية في نهاية دجنبر الماضي.

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