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الرئيسية | خارج الحدود | حماس: أمريكا تشارك في العدوان على الفلسطينيين

حماس: أمريكا تشارك في العدوان على الفلسطينيين

حماس: أمريكا تشارك في العدوان على الفلسطينيين
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 09 يناير 2020 - 13:43

انتقدت حركة حماس، اليوم الخميس، تصريح السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، حول "صفقة القرن" للسلام وتركيزها على الضفة الغربية بعد الاعتراف الأمريكي السابق بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال الناطق باسم حماس، حازم قاسم، في بيان صحفي: "تصريحات السفير الأمريكي وقحة، ومشاركة من الولايات المتحدة في العدوان على الشعب الفلسطيني".

واعتبر قاسم أن "هذه المواقف الأمريكية، الهادفة إلى تصفية مكونات القضية الفلسطينية، هي استمرار للبلطجة التي تمارسها الإدارة الأمريكية في المنطقة؛ خدمة لمصالح المشروع الإسرائيلي".

وأكد الناطق باسم حماس أن "نضال الشعب الفلسطيني المتواصل ضد الاحتلال واستعداده للتضحية لاسترداد أرضه، هو الذي سيحسم الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس وكل الأرض الفلسطينية".

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هاجمت مساء أمس الإدارة الأمريكية واتهمتها بالتنسيق مع إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - أستاذة وطنية الخميس 09 يناير 2020 - 13:58
نصرة القضية الفلسطينية من عند الله سبحانه وتعالى سواء تحالف أعداء الإسلام عليها او ناصروها النصر آت ان شاء الله بتضحيات شبابها وصبر الأسر على فقد من يحبون
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