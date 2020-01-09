الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد يغلق "برج إيفل"

هسبريس ـ مُتابعة

لم يفتح برج إيفل أبوابه أمام الجمهور، اليوم الخميس، بسبب إضراب بعض العاملين به، والذين انضموا إلى الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا اعتراضا على إصلاح نظام التقاعد في البلاد.

وقالت شركة تشغيل برج إيفل "SETE" في بيان لها: "عدد عناصر الأمن الموجودين لا يسمح بتوفير ظروف استقبال وأمن مثلى، لذلك سيبقى البرج مغلقا طوال اليوم".

وتم الإعلان عن هذا القرار بعد التأكد من أن عدد من موظفي الشركة التي تدير النصب الشهير سوف يشاركون في الإضراب العام، الذي تنضم إليه اليوم فئات أخرى، مثل المعلمين والعاملين في قطاع الصحة والمحامين وغيرهم.

وتشير التقديرات إلى أن 7 ملايين سائح يزورون هذه المنشأة، التي يبلغ طولها 300 متر، سنويا بما يفوق عدد الزائرين لأي نصب تذكاري آخر مدفوع في العالم، وفقا لمسؤولي البرج.

جدير بالذكر أن الاحتجاجات ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية لحكومة إيمانويل ماكرون مستمرة منذ 5 دجنبر الماضي.