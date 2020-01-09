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كُتّاب وآراء
هجوم صاروخي يستهدف قوات الأمم المتحدة بمالي
قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن 20 شخصا أصيبوا، اليوم الخميس، في منطقة كيدال المضطربة بشمال مالي، بينهم 18 من تشاد ينتمون لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية لقوات المنظمة الدولية وفرنسا ومالي.
وقال المتحدث أوليفييه سالجادو، ضمن تصريح لرويتر،ز إن ستة من أفراد قوات حفظ السلام أصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم على القاعدة، ببلدة تيساليت، وأنه لم يتضح بعد من المسؤول عن الهجوم.
وكانت كيدال تخضع لسيطرة الطوارق منذ انتفاضة عام 2012، وتشتعل التوترات بشكل معتاد بين جماعات مسلحة وقوات الحكومة.
وتضم بعثة الأمم المتحدة قوات يزيد قوامها عن 13 ألف جندي في مالي لاحتواء العنف الذي تثيره جماعات مسلحة مختلفة؛ بينها جماعات إسلامية متشددة على صلة بتنظيم القاعدة و"داعش".