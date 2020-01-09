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كُتّاب وآراء
التحالف الدولي ضد "داعش" يعلق أنشطته بالعراق
أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" تعليق أنشطته العسكرية في العراق، اليوم الخميس، وذلك للتركيز على حماية القواعد التي تستضيف أفراد التحالف.
وقال التحالف، في بيان ، إنه "علق حاليا الأنشطة العسكرية في العراق للتركيز على حماية القواعد العراقية التي تستضيف أفراد التحالف"، موضحا أن "الأنشطة التي تم تعليقها تشمل التدريب مع الشركاء ودعم عملياتهم ضد داعش".
وأضاف أنه "على الرغم من تعليق الأنشطة العسكرية في الوقت الحالي، فإن الأنشطة الأخرى تستمر بشكل طبيعي بما فيها مكافحة دعاية داعش الضارة، وتحقيق الاستقرار وتعطيل التمويل".
يأتي قرار تعليق العمليات العسكرية غداة قيام طهران بقصف قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق، ردا على اغتيال الولايات المتحدة لقاسم سليماني، لقيادي في الحرس الثوري الإيراني.
وأشار البيان إلى تصويت البرلمان العراقي لصالح قرار يطالب الحكومة بإنهاء تواجد أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، وقال التحالف إنه "ينتظر مزيدا من التوضيح بشأن الطبيعة القانونية وتأثير القرار على القوات الأجنبية التي لم يعد مسموحا لها بالبقاء في العراق".