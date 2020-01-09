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كُتّاب وآراء
شكوك أمريكية تلاحق إسقاط طائرة أوكرانية بإيران
شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، في فرضية أن تكون الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران قد سقطت نتيجة عطل فني.
وقال ترامب في تصريحات لصحفيين: "ربما يكون شخص ما قد ارتكب خطأ"، حسب قناة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.
وأضاف: "لدي شعور بأن شيئا فظيعا جدا.. شيئا مدمرا للغاية، قد حدث"، متابعا بالقول: "لدي شكوك بشأن سبب تحطم الطائرة، لكن لا أستطيع تقديم أدلة الآن".
من جهتها رجحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" "أن تكون الطائرة الأوكرانية قد سقطت بسبب صاروخ إيراني كان من المفترض أن يقصف موقعاً أمريكياً".
وفي غضون ذلك أفاد تقرير أولي لمحققين إيرانيين بأن النار اشتعلت في طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية قبيل تحطمها جنوب غربي طهران، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.
في الوقت نفسه قالت أوكرانيا اليوم الخميس إن محققيها يريدون فحص موقع تحطم الطائرة للنظر في احتمال وجود حطام صاروخ روسي هناك.
وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية من طراز بوينغ 737-800 في رحلتها إلى كييف، وكان أغلب ركابها من الإيرانيين والكنديين من أصل إيراني، بعد فترة وجيزة من إقلاعها أمس الأربعاء من مطار الإمام الخميني في طهران.