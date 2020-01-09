24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3916:1718:4019:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. علماء باحثون يطورون أقوى بطارية ليثيوم كبريت (5.00)

  2. وزارة الاقتصاد توضح نتائج "مباريات ذوي إعاقة" (5.00)

  3. مدينة ذكية (5.00)

  4. الزفزافي: العائلات لا تستقوي بالخارج ضد الوطن .. والريف مغربي (5.00)

  5. الجزائر: فتح غامبيا قنصلية بالداخلة "عمل استفزازي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | شكوك أمريكية تلاحق إسقاط طائرة أوكرانية بإيران

شكوك أمريكية تلاحق إسقاط طائرة أوكرانية بإيران

شكوك أمريكية تلاحق إسقاط طائرة أوكرانية بإيران
هسبريس - رويترز
الخميس 09 يناير 2020 - 19:05

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، في فرضية أن تكون الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران قد سقطت نتيجة عطل فني.

وقال ترامب في تصريحات لصحفيين: "ربما يكون شخص ما قد ارتكب خطأ"، حسب قناة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف: "لدي شعور بأن شيئا فظيعا جدا.. شيئا مدمرا للغاية، قد حدث"، متابعا بالقول: "لدي شكوك بشأن سبب تحطم الطائرة، لكن لا أستطيع تقديم أدلة الآن".

من جهتها رجحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" "أن تكون الطائرة الأوكرانية قد سقطت بسبب صاروخ إيراني كان من المفترض أن يقصف موقعاً أمريكياً".

وفي غضون ذلك أفاد تقرير أولي لمحققين إيرانيين بأن النار اشتعلت في طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية قبيل تحطمها جنوب غربي طهران، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

في الوقت نفسه قالت أوكرانيا اليوم الخميس إن محققيها يريدون فحص موقع تحطم الطائرة للنظر في احتمال وجود حطام صاروخ روسي هناك.

وتحطمت طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية من طراز بوينغ 737-800 في رحلتها إلى كييف، وكان أغلب ركابها من الإيرانيين والكنديين من أصل إيراني، بعد فترة وجيزة من إقلاعها أمس الأربعاء من مطار الإمام الخميني في طهران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.