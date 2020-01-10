اليابان تنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط

هسبريس - متابعة

أمر وزير الدفاع الياباني تارو كونو، اليوم الجمعة، بنشر سفينة حربية وطائرتي دورية من طراز ب"ي-3 سي" في الشرق الأوسط لحماية السفن التي تجلب البضائع إلى اليابان.

وتهدف عملية إرسال قوات الدفاع الذاتي إلى المساعدة في ضمان سلامة السفن التجارية ذات الصلة باليابان التي تمر عبر منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح وزير الدفاع أن الطائرتين ستغادران اليابان غدا السبت، وستبدآن عملياتهما ابتداءا من 20 يناير. وأضاف أن المدمرة ستتجه إلى المنطقة في الثاني من فبراير وستبدأ دورياتها في وقت لاحق من الشهر.

ومن المقرر أن يبدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي زيارة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لإجراء محادثات مع قادة هذه البلدان التي تلعب أدوارا مهمة في تخفيف التوترات واستقرار الوضع فى المنطقة.

وتعتمد اليابان بشدة على الشرق الأوسط في وارداتها من النفط الخام.