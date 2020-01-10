خبيرة في التجارة الدولية تقود الخارجية الإسبانية

هسبريس - إفي

ستتولى أرانتشا غونزاليس، التي تتمتع بخبرة طويلة في المنظمات الدولية والتجارة، حقيبة وزارة الخارجية الإسبانية، وفقا لما أفاده مصادر حكومية لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي".

وتمتلك غونزاليس، الخبيرة القانونية في التجارة الدولية، باعا طويلا في الشؤون الخارجية، سواء في المفوضية الأوروبية أو في منظمة التجارة العالمية.

وبهذا الشكل ستخلف غونزاليس (50 عاما) مكان وزير الخارجية السابق، جوسيب بوريل، الذي تولى في ديسمبر الماضي منصب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

ويجيء نبأ تعيين غونزاليس في حقيبة الخارجية بعد قليل من تصريحات رئيس الحكومة، بدرو سانشيز، بأنه يريد أن يعطي أولوية لـ"الدبلوماسية الاقتصادية".