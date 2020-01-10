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الرئيسية | خارج الحدود | مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين في حرب ليبيا

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين في حرب ليبيا

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين في حرب ليبيا
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 10 يناير 2020 - 17:03

أكدت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" مقتل ثلاثة جنود أتراك في ليبيا وإصابة ستة آخرين؛ وهو ما يجعلها أول خسائر تركية في العملية العسكرية بليبيا التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أواخر العام الماضي.

وقالت الوكالة الألمانية نقلا عن مصادر مطلعة إن جثامين الجنود الأتراك وصلت مطار مصراتة، وأن طائرة تركية خاصة ستنقلها اليوم الجمعة إلى تركيا.

وكشفت تغريدة على حساب "تويتر" في حساب الثورة الليبية باللغة الإنجليزية عن وجود عدد من الجنود الأتراك الجرحى في مستشفى مدينة نالوت، الواقعة على بُعد 270 كيلومترا غرب طرابلس.

ولم يعرف بعد المكان الذي قتل فيه الجنود الأتراك، في الوقت الذي تستمر فيه قوات الجيش الوطني الليبي في تضييق الخناق على قوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

واستعانت حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، بالقوات التركية في معركتها مع الجيش الوطني الليبي برئاسة المشير خليفة حفتر.

وتوقعت مصادر تركية أن يثير وصول جثث الجنود الأتراك موجة غضب في الأوساط السياسية والاجتماعية التركية، ويفتح الجدل بشأن مغامرة الرئيس أردوغان في المستنقع الليبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - ملولي غربة الجمعة 10 يناير 2020 - 17:16
يقول المثل: الهاجم يموت شرع، طمع اردوغان في خيرات ليبيا سيؤدي عليه ثمنا غاليا
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-59
2 - سعيد الجمعة 10 يناير 2020 - 17:17
لماذا لم يذهب أردوغان هوا للحرب؟ لماذا ارسل أبناء الشعب إلى الحرب في ليبيا مقابل أموال طائلة في جيب أردوغان اكره المسؤولين الذين يستغلون أبناء الشعب للربح المادي كأنهم خرفان يبيعهم في أسواق الحروب
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-43
3 - khalilnedetland الجمعة 10 يناير 2020 - 17:18
تركيا سترد الاعتبار الىً الشعب الليبي ويتخلص ليبيا من الفوضى العارمة قتل ودمار وسكوت عن الجنرال حفتر المدعوم من الجنرال السيسي
ليبيا لها الحق في العيش الكريم من يريد الكرسي اوً الحكم فليلجأ الىً انتخابات تصهر عليها الأمم المتحدة ومن ينجح يحكم
العالم العربي يكره الجنرالات وحكام العسكر المتخلفين عقليًا دمرو البلدان ولا يرحمون
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55
4 - mehdi Frankfurt الجمعة 10 يناير 2020 - 17:20
يلاه وصلو البارح زربو عليهم بصراحة أنا شخصياً أكره الأتراك لأنهم عنصريين نتكبريت وانتهازيين اللهم غلب الحق على الباطل
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-34
5 - كمال الجمعة 10 يناير 2020 - 17:25
نرجو ان يتصالح الاشقاء الليبيون فيما بينهم ، ويقومون ببناء دولة مدنية ديموقراطية دولة مؤسسات، لا مكان فيها للدكاتوريين ولا لتجار الدين.
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43
6 - مواطن مغربي الجمعة 10 يناير 2020 - 17:26
هذا آمر عادي حتى يسمح للحكومة التركية بإرسال المزيد من الجنود كما فعلت الإمارات في اليمن عندما قتل جنود منها زادت العدد
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20
7 - زهير الجمعة 10 يناير 2020 - 17:29
اتفاق اصخيرات يخدم ليبيا وكل الليبيين. لو نفذ بحذافيره لكان وضع هذا البلد الشقيق أفضل مما هو عليه اليوم. الكثير من الدول الأجنبية تتربص به وبخيراته وكأنه أصل تجاري. للأسف من ينادي اليوم بتطبيقه كان بالأمس يشوش عليه
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35
8 - صادق الجمعة 10 يناير 2020 - 17:32
سيكون الرد التركي إن شاء الله تعالى قاسيا على المشير المتجبر والمعجب بنفسه. ولعلها نهايته إن شاء الله. بسبب ما أعماله الوحشية ضد بلده وأهلها اﻻحرار. والعميل يعيش عميﻻ ويومت عميﻻ. حكمة الله في سننه وخلقه.
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21
9 - طوريس الجمعة 10 يناير 2020 - 17:33
ليبيا مستنقع كبير و خطير ،مصر و الامارات و السعودية و إيطاليا و فرنسا و الجزائر ثم تركيا بعد تولي الأخبار عن دماء جنود اتراك لا أظن ان تركيا ستتراجع الآن للخلف لو كانت المنطقة يحكمونها حُكماء يتداولون على السُلطة يترفعون عن سياسياتهم الضيقة و معادات بعضهم البعض لكانت المنطقة في حماية دول المنطقة ،لكن ما عسانا سوى متابعة الأحداث و ندعو ألا يتكالب علينا العالم كما يتكالبون على جيراننا ،بل حتى جيراننا لا يتركون فرصةً كي يتكالبو عليك إذا سنحت لهم الفُرص ،أتذكر موقف نظام الجزائر سنة 2002 في أزمة جزيرة ليلى و كيف إنحاز كليا لإسبانيا التي أصلا لا تحتاج لموقفهم حتى لو كان بالسلاح ،دعاؤنا الله يفرّج على هاد الأمة من جهل و بغضاء في أقرب الآجال فالمشاكل الخارجية غدا او بعد غد فهي آتية لا محال إغتنمو ما تبقى من استقرار قبل فوات الأوان
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17
10 - amaghrabi الجمعة 10 يناير 2020 - 17:34
اعتقد ان التدخل التركي سيعقد المشكل الليبي وسيزيد في تأزيم الوضع الليبي لان مفتاح الحل ووحدة الدولة الليبية في يد حفتر ولا احد اخر الا هذا الجنرال الذي فهم الوضع منذ البداية والحكومة الشرعية اعتمدت على المليشيات الإرهابية بدل ان تكون منذ البداية جيشا وطنيا بمساعدة بعض الدول التي وقفت بجانبها كقطر وتركيا والجزائر وتونس ومع الأسف مغربنا يبقى محايد لانه لا يمكن ان يصطف مع العدو الجزائري.وصراحة الحاجة التي جعلتني اشك في نوايا العدو الجزائري الذي يظهر انهه يصطف مع الحياد ان هذا العدو يريد ان يحافظ على قوته العسكرية لانه يعلم ان الحرب تنتظره مع المغرب وبالتالي فاذا اضعفته الحرب الليبية فيفقد امله في الحرب مع المغرب لان عقدته ومرضه الذي لا يبرأ الا اذا دخل الحرب مع المغرب وهو في قوة وعافية لانه يعلم علم اليقين ان المغرب قوي بملكه وشعبه وجيشه وسياسته وأصدقائه.هذا العدو مكار وخبيث ويريد ان تبقى العداوة مع المغرب دائمة وسيمرض اذا تصالح مع المغرب
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-11
11 - سلسببل الجمعة 10 يناير 2020 - 17:39
هل تنتظرون من الليبيون الورود و المزامير
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-1
12 - الوجدي الجمعة 10 يناير 2020 - 17:40
هههههههه اضحكني هدا المقال بالأمس القريب قالوا بان تركيا استقدمت مقاتلين من سوريا (الجيش الحر ) واليوم جنود أتراك توفوا في ساحة المعارك. وكم توفي من جندي في الساحة السورية. الاكثر اشتعال.انشري ياسبيريس بدون تمييز
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6
13 - Fouad الجمعة 10 يناير 2020 - 17:45
Malgré que je suis contre le général Haftar ,mais depuis que Herdogane a voulus mettre son nez en Afrique du nord jais changé mon fusil d'épaule
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-2
14 - عصابة اردوغان الجمعة 10 يناير 2020 - 17:58
من سيقول ان تركيا سترد
كم جمدي تركي قتل في سوريا ما هو رد تركيا لا شيء .
تركيا جيش كارتوني و انهزامي .شاهدوا كيف سنوات هو يحارب الاكراد و لا شيء حصل .
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-4
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