مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين في حرب ليبيا

هسبريس - د.ب.أ

أكدت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" مقتل ثلاثة جنود أتراك في ليبيا وإصابة ستة آخرين؛ وهو ما يجعلها أول خسائر تركية في العملية العسكرية بليبيا التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أواخر العام الماضي.

وقالت الوكالة الألمانية نقلا عن مصادر مطلعة إن جثامين الجنود الأتراك وصلت مطار مصراتة، وأن طائرة تركية خاصة ستنقلها اليوم الجمعة إلى تركيا.

وكشفت تغريدة على حساب "تويتر" في حساب الثورة الليبية باللغة الإنجليزية عن وجود عدد من الجنود الأتراك الجرحى في مستشفى مدينة نالوت، الواقعة على بُعد 270 كيلومترا غرب طرابلس.

ولم يعرف بعد المكان الذي قتل فيه الجنود الأتراك، في الوقت الذي تستمر فيه قوات الجيش الوطني الليبي في تضييق الخناق على قوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.

واستعانت حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، بالقوات التركية في معركتها مع الجيش الوطني الليبي برئاسة المشير خليفة حفتر.

وتوقعت مصادر تركية أن يثير وصول جثث الجنود الأتراك موجة غضب في الأوساط السياسية والاجتماعية التركية، ويفتح الجدل بشأن مغامرة الرئيس أردوغان في المستنقع الليبي.