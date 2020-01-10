24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:40
|16:18
|18:40
|20:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السلطات الهندية تؤكد اغتصاب امرأة كل 15 دقائق
- مغربيات بحقول إسبانيا
- السفير رحو يقدم أوراق الاعتماد لدى حلف "الناتو"
- زيارة إلى كنوز الإسلام
- متشردان يُنهيان حياة سائق تاكسي بمدينة أكادير
الدار البيضاء تعتمد تطبيقا ذكيا لاقتفاء أثر شاحنات جمع النفايات (5.00)
كندا تؤكد إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني فوق سماء طهران (5.00)
البكوش يحصر حل "الأزمة الليبية" في إرادة دول الاتحاد المغاربي (4.00)
- سلفيون مغاربة: الاحتفال بالسنة الأمازيغية "خرافة لتقسيم المسلمين" - (60)
- الحكومة "تتنكر" لضحايا "باب دارنا" وتعدُ بقانون يحمي المشترين - (49)
- دراسة: تناول الشاي 3 مرات أسبوعيا يطيل العمر - (45)
- كندا تؤكد إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني فوق سماء طهران - (43)
- بعد عقود من "سياسة السدود" .. هل يواجه المغرب "أزمة الماء"؟ - (32)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مقتل 3 جنود أتراك وإصابة 6 آخرين في حرب ليبيا
أكدت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" مقتل ثلاثة جنود أتراك في ليبيا وإصابة ستة آخرين؛ وهو ما يجعلها أول خسائر تركية في العملية العسكرية بليبيا التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أواخر العام الماضي.
وقالت الوكالة الألمانية نقلا عن مصادر مطلعة إن جثامين الجنود الأتراك وصلت مطار مصراتة، وأن طائرة تركية خاصة ستنقلها اليوم الجمعة إلى تركيا.
وكشفت تغريدة على حساب "تويتر" في حساب الثورة الليبية باللغة الإنجليزية عن وجود عدد من الجنود الأتراك الجرحى في مستشفى مدينة نالوت، الواقعة على بُعد 270 كيلومترا غرب طرابلس.
ولم يعرف بعد المكان الذي قتل فيه الجنود الأتراك، في الوقت الذي تستمر فيه قوات الجيش الوطني الليبي في تضييق الخناق على قوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس.
واستعانت حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، بالقوات التركية في معركتها مع الجيش الوطني الليبي برئاسة المشير خليفة حفتر.
وتوقعت مصادر تركية أن يثير وصول جثث الجنود الأتراك موجة غضب في الأوساط السياسية والاجتماعية التركية، ويفتح الجدل بشأن مغامرة الرئيس أردوغان في المستنقع الليبي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
ليبيا لها الحق في العيش الكريم من يريد الكرسي اوً الحكم فليلجأ الىً انتخابات تصهر عليها الأمم المتحدة ومن ينجح يحكم
العالم العربي يكره الجنرالات وحكام العسكر المتخلفين عقليًا دمرو البلدان ولا يرحمون
كم جمدي تركي قتل في سوريا ما هو رد تركيا لا شيء .
تركيا جيش كارتوني و انهزامي .شاهدوا كيف سنوات هو يحارب الاكراد و لا شيء حصل .