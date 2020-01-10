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الرئيسية | خارج الحدود | أزمة المياه والنفايات المستوردة تطيح بوزير بلغاري

أزمة المياه والنفايات المستوردة تطيح بوزير بلغاري

أزمة المياه والنفايات المستوردة تطيح بوزير بلغاري
هسبريس - متابعة
الجمعة 10 يناير 2020 - 20:21

استقال وزير البيئة البلغاري نينو ديموف، اليوم الجمعة، بعد يوم من اعتقاله بسبب أزمة إمدادات المياه التي استغرقت وقتا طويلا، إلى مدينة بالقرب من العاصمة والنفايات المستوردة.

وتحوم شبهات حول ديموف، بالإهمال والفساد المباشر فيما يتعلق بأزمة إمدادات المياه إلى "بيرنيك" واستيراد النفايات من إيطاليا.

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