رئيس أوكرانيا يطالب إيران يتعويض عن تحطم الطائرة

هسبريس - رويترز

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان اليوم السبت إن بلاده تتوقع تحقيقا كاملا واعترافا كاملا بالذنب وتعويضا من إيران بعد إسقاط طائرة ركاب أوكرانية.

كانت إيران قد قالت في وقت سابق إنها أسقطت طائرة دون قصد في حادث راح ضحيته 176 شخصا وعبرت عن أسفها بشدة بعدما أنكرت إسقاط الطائرة في بادئ الأمر وسط تداعيات الضربات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية في العراق.

وقال زيلينسكي "إيران اعترفت بالذنب في إسقاط الطائرة الأوكرانية. لكننا نصر على اعتراف كامل بالذنب".

وأضاف "نتوقع من إيران تأكيدات على استعدادها لإجراء تحقيق كامل ومفتوح لتقديم المذنبين إلى العدالة وإعادة جثث القتلى ودفع تعويض وتقديم اعتذارات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية".