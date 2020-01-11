تشييع جثمان سلطان عمان قابوس إلى مثواه الأخير

هسبريس - د.ب.أ

جرى تشييع جثمان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان اليوم السبت إلى مثواه الأخير.

وتوفي السلطان قابوس مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني .

وأعلن مجلس الدفاع فى السلطنة أن هيثم بن طارق بن تيمور هو سلطان عمان وذلك بعد فتح وصية السلطان قابوس بن سعيد الراحل.

والسلطان هيثم هو ابن عم السلطان الراحل قابوس، وهو من مواليد عام 1954.

وتولى السلطان هيثم العديد من المناصب في عُمان، فسبق وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عمان 2040" ثم وزيرا للتراث والثقافة منذ فبراير 2002، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض.