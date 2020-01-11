24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/01/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
07:0008:3013:4016:1918:4120:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. مصمم موهوب للسيارات (5.00)

  2. "الإهمال" يدفع مسافري "لارام" إلى الاحتجاج بمطار محمد الخامس (5.00)

  3. النظام الجامعي الجديد يضعُ اللغات شرطاً للحصول على "بكالوريوس" (5.00)

  4. سلفيون مغاربة: الاحتفال بالسنة الأمازيغية "خرافة لتقسيم المسلمين" (4.00)

  5. الهوة بين القانون الجنائي والمجتمع تعرقل العدالة الجنائية (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تشييع جثمان سلطان عمان قابوس إلى مثواه الأخير

تشييع جثمان سلطان عمان قابوس إلى مثواه الأخير

تشييع جثمان سلطان عمان قابوس إلى مثواه الأخير
هسبريس - د.ب.أ
السبت 11 يناير 2020 - 11:24

جرى تشييع جثمان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان اليوم السبت إلى مثواه الأخير.

وتوفي السلطان قابوس مساء الجمعة، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني .

وأعلن مجلس الدفاع فى السلطنة أن هيثم بن طارق بن تيمور هو سلطان عمان وذلك بعد فتح وصية السلطان قابوس بن سعيد الراحل.

والسلطان هيثم هو ابن عم السلطان الراحل قابوس، وهو من مواليد عام 1954.

وتولى السلطان هيثم العديد من المناصب في عُمان، فسبق وكان رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عمان 2040" ثم وزيرا للتراث والثقافة منذ فبراير 2002، كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ياسين الفكيكي السبت 11 يناير 2020 - 11:41
رحم الله السلطان قابوس صوت العقل و الحكمة الحاكم الذي لم يورط بلده ولا شعبه في شر ولا فتنة و لا حرب ولا مؤامرة ومات و هو صديق الجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - Mazagan السبت 11 يناير 2020 - 11:42
رحم الله الفقيد و جعل مثواه الجنة، فقد إتبعت السلطنة في عهده سياسة الحياد في كل المشاكل التي تعرفها الأمة الإسلامية و لا تتدخل في شؤونهم الداخلية رغم بعض المآخذات .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - يتبع السبت 11 يناير 2020 - 12:02
السلطان يرحمه الله عاش حكيما ومات كذلك لم ينجر وراء الشياطين رغم وضعية بلاده الهشة لم يمد يده للمجرمين والانقلابيين لبعض الدولارات ويرهن الشعب والبلاد،كما فعل ٱخرون وحتى أنه لم يعين إبنه بل عين رجل له خبرة محنكة أتمنى لخلفه أن ينآى ببلاده عن حماقة أهل الشرق وجرائمهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - خالد السبت 11 يناير 2020 - 12:18
يرحمه الله .ومتواه الأخير ليس القبر بل المتوى الأخير الجنة أو النار ونرجو من الله تعالى له الجنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.