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الرئيسية | خارج الحدود | الإمارات تعلن الحداد لـ 3 أيام على السلطان قابوس

الإمارات تعلن الحداد لـ 3 أيام على السلطان قابوس

الإمارات تعلن الحداد لـ 3 أيام على السلطان قابوس
هسبريس - د.ب.أ
السبت 11 يناير 2020 - 13:31

أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة اليوم السبت الحداد لثلاثة أيام على السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي وافته المنية مساء أمس الجمعة.

وأمر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

وقال ، في بيان أصدرته وزارة شؤون الرئاسة اليوم وبثته وكالة أنباء الإمارات ( وام) " إننا ننعي اليوم زعيما من أبرز وأخلص أبناء الأمتين العربية والإسلامية أعطى الكثير لشعبه وأمته ووهب حياته دفاعا عن قضاياها بصدق وإخلاص وتجرد " .

وأكد أن "الأمتين العربية والإسلامية فقدتا قامة كبيرة وقيادة تاريخية لم تتوان عن خدمة قضايا أمتها حتى آخر لحظة من حياتها " .

ونعى عدد من رؤساء وأمراء الدول العربية السلطان قابوس .

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