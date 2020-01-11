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الرئيسية | خارج الحدود | الحكومة الفرنسية تقدم عرضا جديدا لإصلاح التقاعد

الحكومة الفرنسية تقدم عرضا جديدا لإصلاح التقاعد

الحكومة الفرنسية تقدم عرضا جديدا لإصلاح التقاعد
هسبريس - د.ب.أ
السبت 11 يناير 2020 - 15:55

تعتزم النقابات العمالية المتشددة في فرنسا تنظيم احتجاجات اليوم السبت في أنحاء البلاد لليوم الخامس على التوالي، ضد إصلاح أنظمة التقاعد الذي يتبناه الرئيس إيمانويل ماكرون.

وكان إضراب ضد الإصلاحات أصاب النقل العام في العاصمة الفرنسية باريس بالشلل، منذ بداية شهر دجنبر الماضي، وتسبب في اضطراب حركة القطارات.

ومن المقرر أن يقدم رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب عرضا جديدا للنقابات العمالية، وقال إنه من الممكن أن يشكل أساسا للتوصل إلى حل وسط، وذلك بعد إجراء محادثات أمس الجمعة.

ويسعى رئيس الوزراء إلى إيجاد أرضية مشتركة مع مزيد من النقابات العمالية المعتدلة مثل اتحاد العمال الديمقراطي الفرنسي (سي أف دي تي)، وهو أكبر نقابة عمالية في البلاد.

ويصر الاتحاد وحلفاؤه على أن تسحب الحكومة الخطط الخاصة برفع سن المعاش من 62 عاما إلى 64 للحصول على معاش تقاعدي كامل في إطار عملية الإصلاح.

وأعرب فيليب أمس عن إصراره على أن يستبدل بأنظمة التقاعد في فرنسا والتي يصل عددها إلى 42 نظاما، نظاما وطنيا شاملا، وهو أحد التعهدات الرئيسية لحملة الرئيس ماكرون الانتخابية.

كما يصر رئيس الوزراء على جدول زمني بحيث تحصل الإصلاحات على موافقة الحكومة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، قبل إحالتها إلى البرلمان منتصف فبراير تمهيدا لإصدارها قبل حلول موسم الصيف.

وشارك حوالي 452 ألف شخص في احتجاجات أمس الأول الخميس التي دعت إليها النقابات العمالية المتشددة، ضد إصلاح أنظمة التقاعد، بحسب تقديرات رسمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - mostafa السبت 11 يناير 2020 - 16:24
أنظمة التقاعد مصيرها الفشل آجلا أم عاجلا فمن المستحيل الحفاظ على نسبة التوازن 12:1 :مشترك مقابل متقاعد واحد و في ظل العوائد الهزيلة للإستثمار.
كل هذه الإجراءات ما هي إلا دفع المشكل الى الأمام.
يجب تسقيف أجور المتقاعدين و هذا ما يرفضه ذووا الدخل المرتفع.
نظام ِCNSS قابل للصمود أكثر لأن التعويضات لها سقف أظن 6000 درهم شهريا مهما بلغت سنوات إشتراكك.
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-5
2 - mmm1962 السبت 11 يناير 2020 - 16:45
la politique macroniste a laissé trop de séquelles dans la vie des français apres les gilets jaunes la réforme de la retraite c est la fin du regne Macron. au prochaines élections il saute on l attend meme s'il faut aller dans le mur
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