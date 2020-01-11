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الرئيسية | خارج الحدود | الحرس الإيراني يتحمل مسؤولية إسقاط طائرة أوكرانية

الحرس الإيراني يتحمل مسؤولية إسقاط طائرة أوكرانية

الحرس الإيراني يتحمل مسؤولية إسقاط طائرة أوكرانية
هسبريس - رويترز
السبت 11 يناير 2020 - 12:48

قال قيادي كبير في الحرس الثوري الإيراني في تسجيل مصور أذاعه التلفزيون الرسمي اليوم السبت إن الحرس يتحمل كامل المسؤولية عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقال أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري "تمنيت لو أموت ولا أشهد مثل هذا الحادث".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حسن ويسلان السبت 11 يناير 2020 - 13:08
ماذا بعد ؟ لا شىء سوى تعويض أهل الضحايا وسيتضح لكم رخص الإنسان الإيراني أمام ما ستعوض به عائلات الأجانب خصوصا الغربيين .
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2 - المصطفى بهلول صاحب روئية السبت 11 يناير 2020 - 13:09
يقول الله سبحان وتعالى المسخر ما في سموات والأرض
ليس غافل عما يعمل الظالمون بأنفسهم اللهم ارزقنا رحمتك يارب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم
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