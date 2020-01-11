الحرس الإيراني يتحمل مسؤولية إسقاط طائرة أوكرانية

هسبريس - رويترز

قال قيادي كبير في الحرس الثوري الإيراني في تسجيل مصور أذاعه التلفزيون الرسمي اليوم السبت إن الحرس يتحمل كامل المسؤولية عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقال أمير علي حاجي زادة قائد القوة الجو فضائية بالحرس الثوري "تمنيت لو أموت ولا أشهد مثل هذا الحادث".